Рекордный компенсационный пакет Tesla: Илон Маск может стать первым триллионером в истории
Илон Маск может стать первым триллионером благодаря Tesla
Tesla предложила своему гендиректору Илону Маску компенсационный пакет, который в случае выполнения всех условий может вырасти до $1 трлн. Это рекордная сумма для корпоративной Америки. Программа рассчитана на 10 лет и предполагает, что Илон Маск сохранит контроль над Tesla. При достижении целей он сможет увеличить стоимость своего пакета акций более чем до $2 трлн и фактически закрепить за собой статус богатейшего человека мира.
10 лет и 12 целей
Чтобы получить вознаграждение в виде акций Tesla, Илон Маск должен выполнить 12 ключевых целей. Каждая включает два параметра: рост рыночной капитализации и достижение операционных показателей. В список входят увеличение стоимости Tesla с $1,1 трлн до $8,5 трлн, выпуск миллиона гуманоидных роботов Optimus, запуск миллиона роботакси, производство 20 млн электромобилей в год и рост EBITDA до $400 млрд. Такие планки совет директоров Tesla установил официально. Это не условный прогноз, а часть утверждённого плана.
Рыночный скачок Tesla
Стартовая оценка предлагаемого Илону Маску компенсационного пакета — $87,8 млрд, но при выполнении всех 12 целей он может вырасти до $1 трлн. Речь идёт о получении акций Tesla в несколько этапов, которые он сможет выкупить по цене $334,09 за бумагу. В случае успеха совокупная стоимость его пакета превысит $2 трлн. Инвесторы отреагировали ростом котировок Tesla на 3,2%, несмотря на падение на 16% с начала года.
Контроль и условия
Если цели будут выполнены, доля Илона Маска в Tesla превысит 25% и приблизится к 29%. Он давно добивался именно такого уровня контроля над голосами акционеров и предупреждал, что займётся ИИ и робототехникой за пределами Tesla, если не получит этот пакет. Совет директоров компании вынес новый план компенсации на голосование акционеров 6 ноября, рассчитывая закрепить Илона Маска в компании на долгий срок.
Апелляция и старый контракт
У Tesla остаётся нерешённым вопрос с прежним пакетом на $50 млрд, который суд штата Делавэр аннулировал из-за конфликта интересов внутри совета. Компания подала апелляцию, а пока выдала Илону Маску промежуточную выплату акциями на $30 млрд. Если апелляция будет удовлетворена, условия нового пакета могут быть пересмотрены. В Tesla предусмотрели резерв акций на случай разных сценариев.
Новая ставка Tesla
Летом Tesla запустила первую партию роботакси в Остине. В письме акционерам совет директоров компании подчеркнул, что будущее Tesla связано не только с электромобилями, но и с развитием робототехники и ИИ. Руководство совета отметило, что удержание и мотивация Илона Маска — ключевой фактор успеха.
Контекст
Предыдущий контракт Илона Маска на $50 млрд суд в Делавэре признал недействительным из-за конфликта интересов внутри совета. Теперь Tesla апеллирует и параллельно переехала из Делавэра в Техас, чтобы снизить правовые риски. Новый пакет подан на голосование акционеров 6 ноября и станет главной интригой собрания.
Фото на обложке: Sean Gallup / Staff / Getty Images
- 1 Есть ли деньги в креативных индустриях, что кормит рынок и сколько реально заработать От брендинга и архитектуры до блогеров и подкастов — где сегодня настоящая маржа? 08 сентября 2025, 21:49
- 2 Банки скупили эфир: Сбер, ВТБ, Т-Банк и Альфа-Банк лидируют в ТВ-рекламе — 82% рынка у топ-50 рекламодателей Телевизионная реклама сосредоточила 82% эфира у топ-компаний 08 сентября 2025, 19:23
- 3 Мосбиржа меняет график торгов — облигации стартуют раньше, а вечерний аукцион исчезнет Расписание торгов на Мосбирже расширится с 22 сентября 08 сентября 2025, 18:03
- 4 Пенсионеры впервые стали лидерами летних подработок — доход вырос на 17% и составил 54 912 ₽ в месяц Летняя подработка принесла пенсионерам 54 912 ₽ в месяц 08 сентября 2025, 16:05