Илон Маск может стать первым триллионером благодаря Tesla

Tesla предложила своему гендиректору Илону Маску компенсационный пакет, который в случае выполнения всех условий может вырасти до $1 трлн. Это рекордная сумма для корпоративной Америки. Программа рассчитана на 10 лет и предполагает, что Илон Маск сохранит контроль над Tesla. При достижении целей он сможет увеличить стоимость своего пакета акций более чем до $2 трлн и фактически закрепить за собой статус богатейшего человека мира.

10 лет и 12 целей

Чтобы получить вознаграждение в виде акций Tesla, Илон Маск должен выполнить 12 ключевых целей. Каждая включает два параметра: рост рыночной капитализации и достижение операционных показателей. В список входят увеличение стоимости Tesla с $1,1 трлн до $8,5 трлн, выпуск миллиона гуманоидных роботов Optimus, запуск миллиона роботакси, производство 20 млн электромобилей в год и рост EBITDA до $400 млрд. Такие планки совет директоров Tesla установил официально. Это не условный прогноз, а часть утверждённого плана.

Рыночный скачок Tesla

Стартовая оценка предлагаемого Илону Маску компенсационного пакета — $87,8 млрд, но при выполнении всех 12 целей он может вырасти до $1 трлн. Речь идёт о получении акций Tesla в несколько этапов, которые он сможет выкупить по цене $334,09 за бумагу. В случае успеха совокупная стоимость его пакета превысит $2 трлн. Инвесторы отреагировали ростом котировок Tesla на 3,2%, несмотря на падение на 16% с начала года.

Контроль и условия

Если цели будут выполнены, доля Илона Маска в Tesla превысит 25% и приблизится к 29%. Он давно добивался именно такого уровня контроля над голосами акционеров и предупреждал, что займётся ИИ и робототехникой за пределами Tesla, если не получит этот пакет. Совет директоров компании вынес новый план компенсации на голосование акционеров 6 ноября, рассчитывая закрепить Илона Маска в компании на долгий срок.

Апелляция и старый контракт

У Tesla остаётся нерешённым вопрос с прежним пакетом на $50 млрд, который суд штата Делавэр аннулировал из-за конфликта интересов внутри совета. Компания подала апелляцию, а пока выдала Илону Маску промежуточную выплату акциями на $30 млрд. Если апелляция будет удовлетворена, условия нового пакета могут быть пересмотрены. В Tesla предусмотрели резерв акций на случай разных сценариев.

Новая ставка Tesla

Летом Tesla запустила первую партию роботакси в Остине. В письме акционерам совет директоров компании подчеркнул, что будущее Tesla связано не только с электромобилями, но и с развитием робототехники и ИИ. Руководство совета отметило, что удержание и мотивация Илона Маска — ключевой фактор успеха.

Контекст

Предыдущий контракт Илона Маска на $50 млрд суд в Делавэре признал недействительным из-за конфликта интересов внутри совета. Теперь Tesla апеллирует и параллельно переехала из Делавэра в Техас, чтобы снизить правовые риски. Новый пакет подан на голосование акционеров 6 ноября и станет главной интригой собрания.