Илон Маск больше не самый богатый человек в мире 

Ларри Эллисон впервые возглавил список богатейших людей планеты по версии Bloomberg Billionaires Index, сместив Илона Маска с первой строчки. Состояние сооснователя Oracle выросло за сутки на $101 млрд — это крупнейший однодневный прирост капитала за всю историю индекса. Общая сумма его богатства теперь оценивается в $393 млрд.

Рекордные миллиарды — благодаря Oracle

Столь резкий рост обеспечила корпорация Oracle, основанная Эллисоном в 1977 году и специализирующаяся на разработке ПО и облачных сервисов для бизнеса. Акции компании, которые уже прибавили 45% с начала 2025 года, подскочили ещё на 41% после публикации квартальной отчётности. Oracle сообщила о резком росте новых заказов и дала прогноз на дальнейшее расширение облачного бизнеса. Это стало крупнейшим дневным скачком стоимости компании в её истории.

Именно этот рост и подтолкнул личное состояние Эллисона вверх: большая часть его капитала сосредоточена в акциях Oracle. Теперь миллиардер, которому принадлежит крупнейший пакет бумаг, получил самый значительный за день прирост богатства в истории рейтинга Bloomberg.

Миллиардер из Кремниевой долины

81-летний Эллисон остаётся культовой фигурой Кремниевой долины. Он известен как сооснователь Oracle, многолетний технологический стратег компании и один из самых заметных миллиардеров на IT-рынке. Ему принадлежат не только доли в Oracle и Tesla (где он входит в совет директоров), но и целый остров Ланаи на Гавайях, а также коллекция инвестиций в медицину и экологические проекты.

Долгое время Эллисон находился в тени более молодых игроков вроде Маска или Безоса. Однако именно взрывной рост Oracle в облачных технологиях вывел его в 2025 году на вершину списка богатейших людей планеты.

Илон Маск снова второй

Илон Маск удерживал лидерство в рейтинге почти 300 дней подряд. Но капитал Tesla напрямую зависит от рыночной стоимости акций компании, а они в 2025 году потеряли уже 13%. На фоне этого падения состояние Маска сократилось, и он уступил первенство.

Впрочем, перспективы у него остаются грандиозными. Совет директоров Tesla вынес на рассмотрение компенсационный пакет, который в случае выполнения целей может сделать Маска первым триллионером в истории.

Контекст

Oracle начинала с разработки баз данных для госзаказчиков и постепенно превратилась в корпорацию с годовой выручкой свыше $50 млрд и более чем 160 тыс. сотрудников. Сегодня она входит в число крупнейших поставщиков корпоративного ПО и активно конкурирует с Microsoft Azure, Amazon Web Services и Google Cloud.

Последние годы Oracle сделала ставку на облачную инфраструктуру и решения для искусственного интеллекта. Именно этот сегмент обеспечивает основной рост и стал причиной взрывного интереса инвесторов. Для Эллисона, чьё состояние напрямую связано с успехами компании, это превращение Oracle в серьёзного облачного игрока стало главным фактором выхода на первое место в мире по капиталу.