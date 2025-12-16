Илон Маск — первый человек с капиталом более $600 млрд

Состояние Илона Маска впервые превысило $600 млрд на фоне новой оценки SpaceX. По данным Bloomberg Billionaires Index, капитал предпринимателя достиг почти $638 млрд, а его компания выросла в цене после внутренней сделки по продаже акций. Это сделало SpaceX самой дорогой частной компанией в мире.

Илон Маск владеет 42% SpaceX — это примерно $317 млрд

Оценка компании Илона Маска SpaceX достигла порядка $800 млрд после проведения сделки по продаже акций среди инсайдеров компании. SpaceX базируется в Старбейсе, штат Техас, и специализируется на ракетных запусках и спутниковых сервисах.

По данным Bloomberg, Илону Маску принадлежит 42% SpaceX. Но так как компания не публичная, её акции не торгуются на бирже и их нельзя свободно продать. Поэтому реальная стоимость этой доли оценивается с понижением — примерно в $317 млрд вместо $336 млрд.

12 лет назад состояние Маска оценивалось в $4,8 млрд

По данным Bloomberg Billionaires Index, это первый случай, когда состояние одного человека превысило $600 млрд. До этого ни один участник рейтинга не достигал такого уровня капитала. Маск стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Илон Маск впервые был включён в рейтинг Bloomberg в мае 2013 года. Тогда его состояние оценивалось в $4,8 млрд. В 2020 году он впервые преодолел отметку $100 млрд на фоне роста капитализации Tesla.

Выход SpaceX на биржу приблизит Маска к статусу первого в мире триллионера

Состояние Маска может увеличиться ещё сильнее в случае выхода SpaceX на биржу. Компания рассматривает возможность IPO уже в 2026 году. SpaceX планирует, что при размещении её оценка может составить около $1,5 трлн.

При такой капитализации стоимость доли Маска в SpaceX может превысить $625 млрд и увеличить его общее состояние. Такой сценарий приблизит предпринимателя к статусу первого в мире триллионера.

В планах Маска — размещение дата-центров для ИИ на Орбите

SpaceX занимается запусками ракет для вывода спутников и космических аппаратов на орбиту и является крупнейшим игроком на рынке благодаря ракетам Falcon 9. Также компания развивает спутниковую интернет-сеть Starlink.

В июле SpaceX уже проводила частную сделку по перепродаже акций среди инвесторов, в рамках которой оценка SpaceX составляла около $400 млрд. Кроме того, ранее Илон Маск говорил о планах по развитию в космосе центров обработки данных для задач ИИ. Речь идёт о размещении вычислительных мощностей на орбите, а не на Земле.