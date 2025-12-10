SpaceX Илона Маска готовится к рекордному IPO: компания планирует привлечь более $30 млрд уже в 2026 году
SpaceX Илона Маска готовится к IPO на $30 млрд в 2026 году
SpaceX начала активно готовиться к первичному размещению акций на бирже: компания планирует привлечь больше $30 млрд, сообщает Bloomberg. Потенциальная оценка в $1,5 трлн может стать одним из крупнейших показателей среди частных технологических компаний. IPO пройдёт в середине или конце 2026 года.
Оценка SpaceX по внутреннему размещению превысила $800 млрд
По данным Bloomberg, SpaceX и её совет директоров уже согласовали ключевые шаги подготовки: обсуждаются структура сделки, список потенциальных участников, наём специалистов и варианты использования капитала. Активная подготовка началась сразу после завершения очередного внутреннего вторичного размещения, в ходе которого компания зафиксировала свою стоимость выше $800 млрд — при цене $420 за акцию.
Согласно источникам Bloomberg, SpaceX рассматривает выход на биржу в середине или конце 2026 года, однако сроки могут измениться — в зависимости от рыночной конъюнктуры и технической готовности компании.
В 2026-м основным источником выручки станет Starlink
Решимость SpaceX выйти на биржу в 2026 году связана с ростом двух ключевых направлений:
- Starlink, спутниковый интернет-сервис, становящийся источником основной выручки;
- Starship, программа запуска сверхтяжёлой ракеты для миссий к Луне и Марсу.
По прогнозу источников, выручка SpaceX в 2025 году достигнет около $15 млрд, а в 2026-м — от $22 до $24 млрд, при этом большую часть обеспечит Starlink. Компания также рассчитывает расширить бизнес за счёт прямой спутниковой связи для мобильных устройств.
По данным Bloomberg, SpaceX планирует инвестировать часть средств от IPO в создание орбитальных дата-центров. Компания рассматривает возможность закупки специализированных чипов для обработки данных в космосе.
Контекст
В последние годы SpaceX не раз рассматривала вариант выделения Starlink в отдельную публичную компанию, однако сроки этого процесса пока не определены. В 2024 году финансовый директор SpaceX Брет Джонсен заявлял, что IPO Starlink может состояться «в будущем, но ещё не скоро».
Если SpaceX выйдет на биржу с оценкой в $1,5 трлн и продаст 5% акций, объём привлечённых средств может превысить $40 млрд.
Это сделает сделку крупнейшим IPO всех времён — выше размещения Saudi Aramco, собравшей $29 млрд в 2019 году при продаже 1,5% доли.
Фото: Joe Raedle / Staff / Getty Images
