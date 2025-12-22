Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $700 млрд

Состояние Илона Маска выросло до $749 млрд, следует из индекса миллиардеров Forbes. Таким образом, бизнесмен стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило $700 млрд. Капитал миллиардера заметно вырос после того, как суд восстановил опционные акции Tesla на сумму $139 млрд — они были аннулированы в 2024 году.

Илон Маск получил компенсационный пакет

Как пишет Reuters, компенсационный пакет Илона Маска был утверждён в 2018 году и изначально оценивался в $56 млрд. Со временем его стоимость выросла вместе с капитализацией Tesla.

В 2024 году суд нижестоящей инстанции отменил этот пакет, назвав условия вознаграждения «непостижимыми». Однако 19 декабря 2025 года Верховный суд Делавэра признал это решение неправомерным и восстановил опционные акции Tesla — на сумму $139 млрд.

Теперь Илон Маск богаче Ларри Пейджа на $500 млрд

После решения суда состояние илона Маска выросло до $749 млрд. За несколько дней до этого он уже стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило $600 млрд после внутренней сделки по продаже акций SpaceX.

После сделки оценка компании выросла примерно до $800 млрд, что сделало SpaceX самой дорогой частной компанией в мире.

По данным Forbes, на 19 декабря 2025-го разрыв между Илоном Маском и вторым самым богатым человеком в мире — Ларри Пейджем (сооснователь Google) — составлял почти $500 млрд.

За 12 лет — от $4,8 млрд до $700млрд

Илон Маск впервые был включён в рейтинг Bloomberg Billionaires Index в мае 2013 года. Тогда его состояние оценивалось в $4,8 млрд. В 2020 году он впервые преодолел отметку $100 млрд на фоне роста капитализации Tesla.

По данным Bloomberg, Илону Маску принадлежит 42% SpaceX. Формально эта доля оценивается примерно в $336 млрд, однако из-за непубличного статуса компании и невозможности свободной продажи акций её реальная стоимость учитывается с понижением — около $317 млрд.

IPO SpaceX может приблизить Илона Маска к статусу триллионера

SpaceX рассматривает возможность выхода на биржу уже в 2026 году. По оценкам компании, при IPO её капитализация может составить около $1,5 трлн.

В июле 2025-го SpaceX уже проводила частную сделку по перепродаже акций, в рамках которой компания оценивалась примерно в $400 млрд.

Кроме того, ранее Илон Маск заявлял о планах по размещению центров обработки данных для задач искусственного интеллекта на орбите Земли.