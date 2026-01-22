Илон Маск готовит SpaceX к IPO ради дата-центров в космосе

SpaceX начала подготовку к IPO на фоне роста интереса к искусственному интеллекту. По данным The Wall Street Journal, компания рассматривает выход на биржу как способ привлечь десятки миллиардов долларов для размещения дата-центров для ИИ на орбите. Илон Маск хочет завершить IPO уже к июлю 2026 года.

Дата-центры Маска будут работать за счёт солнечной энергии

Ранее SpaceX откладывала выход на биржу и заявляла, что IPO возможно лишь после регулярных полётов на Марс. По данным WSJ, подход компании изменился из-за бума ИИ-вычислений: для их работы требуются всё более крупные дата-центры.

Во второй половине 2025 года проект стал для Маска приоритетным, рассказывают источники WSJ. Он активно продвигает идею размещения в космосе дата-центров для ИИ, которые будут работать за счёт солнечной энергии. При этом для реализации проекта потребуются десятки миллиардов долларов, и IPO рассматривается как самый быстрый способ привлечь этот капитал.

IPO SpaceX — поддержка для xAI

Выход SpaceX на биржу также может усилить позиции ИИ-компании Маска — xAI*Компания Илона Маска, которая разрабатывает модели искусственного интеллекта и ИИ-продукты, включая чат-бота Grok. Илон Маск рассматривает IPO как способ ускорить рост стартапа, который пока уступает конкурентам по выручке и числу пользователей, отмечают источники WSJ.

Инвесторы ожидают, что в случае успеха орбитальных дата-центров xAI станет одним из ключевых клиентов. Кроме того, публичный статус SpaceX сможет дать Маску дополнительные финансовые инструменты для инвестиций в другие проекты.

Ранее SpaceX уже инвестировала $2 млрд в xAI, а ИИ-чат-бот Grok используется в службе поддержки спутникового интернета Starlink.

Маск планирует перевозить спутники на орбиту на собственной ракете Starship

Проект орбитальных дата-центров напрямую зависит от ракеты Starship, которую разрабатывает SpaceX. Именно под её размеры и грузоподъёмность компания проектирует спутники с вычислительными системами. Однако за почти три года испытаний ракета пока ни разу не применялась для запуска спутников или другого оборудования — полёты проходили в тестовом режиме.

Сейчас SpaceX готовит запуск обновлённой версии ракеты. Как отмечает WSJ, реализация идеи с дата-центрами и успех возможного IPO компании будут зависеть от того, удастся ли довести Starship до стабильной и регулярной эксплуатации.

Причина выхода на биржу — конфликт с Сэмом Альтманом из OpenAI

Давление усиливается и со стороны рынка. По данным WSJ, OpenAI и Anthropic также рассматривают возможность IPO. При этом глава OpenAI Сэм Альтман ранее изучал варианты выхода в космос с собственными ИИ-вычислениями.

Конфликт Илона Маска и Сэма Альтмана обострился после того, как глава SpaceX публично обвинил ChatGPT в причинении вреда пользователям — тогда же он призвал отказаться от использования нейросети. В ответ Сэм Альтман раскритиковал автопилот Tesla и ИИ-модели Grok.

Как отмечает WSJ, Маск заинтересован в том, чтобы его ИИ-компания обогнала всех конкурентов и первой вышла на биржу.