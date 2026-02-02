Илон Маск хочет создать корпорацию стоимостью 1 трлн $: для этого придётся объединить SpaceX и ИИ-стартап xAI
SpaceX Илона Маска может объединиться с ИИ-стартапом xAI
Илон Маск ведёт предварительные переговоры о слиянии SpaceX со своим стартапом xAI, создавшим ИИ-бот Grok. Как сообщают источники Bloomberg, инвесторы уже проинформированы о возможной сделке. Если объединение всё же произойдет, компания станет крупнейшей в мире частной технологической корпорацией.
Главная причина слияния — огромные траты ИИ-стартапа
Главным катализатором слияния является потребность xAI в увеличении капитала. Сейчас стартап расходует денежные средства со скоростью около $1 млрд в месяц. Это вынуждает Маска искать пути консолидации ресурсов.
Если сделка состоится, она создаст крупнейшую в мире частную технологическую корпорацию с оценкой, приближающейся к триллиону долларов. Расчёт основан на последних раундах финансирования: в сентябре 2025 года xAI привлекла $200 млрд, а в декабре SpaceX планировала размещение акций на сумму около $800 млрд.
Цель Маска — запустить центры обработки данных в космос
Слияние позволит интегрировать ключевые активы ИИ и космоса в одну структуру — от спутниковой инфраструктуры Starlink до алгоритмов искусственного интеллекта. Это может стать важным шагом перед IPO SpaceX, которое может пройти уже в июне 2026 года. Планируемые инвестиции — $50 млрд.
По мнению сторонников проекта, орбитальные дата‑центры способны обеспечить почти непрерывную работу ИИ‑кластеров благодаря постоянной солнечной энергии и отсутствию ограничений земных условий.
SpaceX также рассматривала слияние с Tesla
Переговоры о слиянии SpaceX и xAI происходят на фоне более широкой корпоративной перестройки империи Маска. Ранее, 30 января, Bloomberg сообщал, что в преддверии потенциального IPO SpaceX рассматривала возможность объединения с Tesla. Тогда же обсуждался альтернативный вариант — слияние именно с xAI.
При этом собеседники агентства не исключают, что сделка может сорваться в последний момент — или её оформление займёт дополнительное время.
Контекст
Потенциальное слияние обсуждается на фоне активной подготовки SpaceX к крупнейшему в истории IPO. Как сообщала Financial Times, компания планирует выйти на биржу в июне 2026 года, чтобы привлечь $50 млрд при оценке в $1,5 трлн.
Слияние с xAI может быть стратегическим шагом по созданию единой технологической и финансовой платформы для разработки искусственного интеллекта и обеспечения его космической инфраструктурой.
