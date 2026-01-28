SpaceX Илона Маска собирается привлечь $50 млрд на IPO

Компания SpaceX Илона Маска рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO) в июне 2026 года. Цель — привлечь до $50 млрд при оценке бизнеса примерно в $1,5 трлн, пишет Financial Times. В случае успеха IPO SpaceX может стать крупнейшим в истории по объёму привлечённых средств.

Переговоры с инвесторами об IPO ведутся с декабря

По данным Financial Times, финансовый директор SpaceX Брет Джонсен с декабря 2025-го проводит переговоры и Zoom-встречи с текущими частными инвесторами компании. На них обсуждается возможность выхода на биржу в середине 2026 года.

Заявленная цель по объёму привлечения — $50 млрд — более чем вдвое превышает оценки, фигурировавшие в предыдущих публикациях о потенциальном IPO SpaceX.

На данный момент единственного завершённого IPO с капитализацией выше $1 трлн смогла добиться только транснациональная нефтегазовая корпорация Saudi Aramco, расположенная в Саудовской Аравии. Размещение состоялось в 2019 году и принесло компании $29 млрд при оценке $1,7 трлн.

Илон Маск долго выступал против IPO, но изменил позицию

Источники FT отмечают, что Илон Маск на протяжении многих лет настаивал на сохранении SpaceX частной компанией. Однако рост оценки бизнеса и успех спутникового интернет-сервиса Starlink могли привести к пересмотру этой позиции.

На прошлой неделе Reuters сообщал, что SpaceX привлекает четыре банка с Уолл-стрит на ключевые роли в подготовке к возможному размещению.

Рынок IPO в США снова показывает рост после трёхлетнего спада

Мировые рынки ждут всплеска крупных IPO в США, и SpaceX может стать главным размещением этого года. Как отмечает Reuters, рынок начал оживать в 2025 году после трёх лет спада на фоне нестабильности и геополитических рисков.

По данным издания, к возможному выходу на биржу готовятся и AI-компании — в их числе Anthropic и OpenAI, владельцем которой является Сэм Альтман.

Как отмечает The Wall Street Journal, на фоне конфликта с Сэмом Альтманом Илон Маск заинтересован в том, чтобы его ИИ-компания первой вышла на биржу.

Ключевая цель IPO SpaceX — орбитальные дата-центры для ИИ

Ранее The Wall Street Journal писала, что SpaceX рассматривает выход на биржу как способ привлечь десятки миллиардов долларов для размещения дата-центров для ИИ на орбите, которые будут работать за счёт солнечной энергии.

Как пишет издание, SpaceX ранее заявляла, что выход на биржу возможен только после регулярных полётов на Марс, однако подход компании изменился на фоне бума ИИ-вычислений.

Выход на биржу SpaceX поддержит ещё одну компанию — xAI

Выход SpaceX на биржу также может усилить позиции ИИ-компании Маска — xAI. По данным WSJ, IPO рассматривается как способ ускорить рост стартапа, который пока уступает конкурентам по выручке и числу пользователей.

Ранее SpaceX уже инвестировала $2 млрд в xAI, а ИИ-чат-бот Grok используется в службе поддержки спутникового интернета Starlink.