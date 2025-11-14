Apple и OpenAI не смогли заблокировать иск Илона Маска — компаниям придётся ответить по обвинениям в сговоре
Маск получил предварительную победу в суде с Apple и OpenAI
Федеральный судья в Техасе отклонил ходатайство Apple и OpenAI о прекращении иска, поданного X Corp и xAI Илона Маска. Теперь Apple и OpenAI должны представить дополнительные документы и продолжить участие в процессе, сообщает Bloomberg. В иске утверждается, что решение Apple интегрировать OpenAI в операционную систему iPhone нарушает антимонопольное законодательство и подавляет конкуренцию.
Судья потребовал от сторон дополнительные аргументы
Окружной судья США Марк Питтман отклонил ходатайство компаний о прекращении дела, поданного ещё в августе 2025 года. Как отмечает Bloomberg, он не объяснил своё решение в письменном постановлении, но обязал стороны представить дополнительные аргументы.
По данным Reuters, судья Марк Питтман подчеркнул, что его решение не является суждением по существу требований X Corp и спор будет рассматриваться позже.
Илон Маск требует миллиарды долларов компенсаций
В иске Илона Маска утверждается, что интеграция OpenAI в Apple Intelligence на устройствах Apple подавляет конкуренцию, лишая пользователей выбора. X Corp и xAI заявляют, что Apple нарушила антимонопольное законодательство, «эксклюзивно интегрировав ChatGPT» в свои функции, а также усилила эксклюзивность, разместив ChatGPT в категории «Must-Have Apps», одновременно оттесняя конкурентов в App Store. Компании Илона Маска просят у Apple и OpenAI миллиарды долларов компенсации.
Apple и OpenAI отвергают обвинения
В судебных документах Apple заявила, что соглашение с OpenAI — не эксклюзивное и что в иске отсутствуют утверждения о запрете сотрудничества Apple с другими чат-ботами.
«Выбор одного партнера первым не является незаконным», — заявила Apple суду.
Компания также подчеркнула, что другие чат-боты доступны в браузерах и приложениях, а X и Grok занимают высокие позиции в чартах App Store.
OpenAI назвала иск «правовым преследованием». Как пишет Bloomberg, OpenAI также считает действия Илона Маска продолжением его «давней вражды» с генеральным директором компании Сэмом Альтманом.
Контекст
Судебный процесс в Техасе разворачивается на фоне более широкой конфронтации между Илоном Маском и OpenAI. Глава Tesla был одним из соучредителей OpenAI в 2015 году и покинул совет директоров в 2018-м из-за разногласий по направлению исследований.
В марте 2024 года Илон Маск подал отдельный иск против OpenAI и её генерального директора Сэма Альтмана. Как пишет Financial Times, миллиардер утверждает, что OpenAI отошла от своей изначальной миссии — создавать безопасный ИИ ради блага человечества — и превратилась в структуру, работающую в интересах Microsoft.
Это была не первая демонстрация позиции Илона Маска относительно ИИ. В 2023 году он вместе с более чем тысячей экспертов подписал открытое письмо с призывом временно приостановить разработку продвинутых моделей до появления общих протоколов безопасности.
Фото: Apu Gomes / Stringer / Getty Images
