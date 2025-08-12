«Игра за OpenAI»: Илон Маск обвинил Apple в антимонопольных махинациях и намерен пойти в суд
Илон Маск станет судиться с Apple из-за Grok
Илон Маск снова вступил в открытую конфронтацию с Apple. На этот раз поводом стали позиции его чат-бота Grok в рейтинге App Store. Сейчас он держится на пятом месте, тогда как ChatGPT стабильно лидирует. Маск уверен: компания Apple сознательно помогает OpenAI.
- Новости
Претензии Маска
В серии публикаций в X Маск заявил, что App Store устроен так, чтобы любая ИИ-компания, кроме OpenAI, не имела шансов подняться на первое место. Он назвал это «однозначным антимонопольным нарушением» и подчеркнул, что X, как «новостное приложение №1 в мире», заслуживает более высокой позиции.
«xAI предпримет немедленные юридические действия», — написал Илон Маск.
В том же треде Маск задал Apple прямые вопросы: «Играете в политику? Что происходит?» — явно намекая на скрытые мотивы компании.
Ответ OpenAI
Сэм Альтман, возглавляющий OpenAI, отреагировал жёстко. Он отметил, что претензии Маска выглядят особенно иронично на фоне слухов о том, что сам Маск якобы использует X для продвижения собственных проектов и ослабления конкурентов.
Также, по словам Альтмана, OpenAI «сосредоточится на создании отличных продуктов» и не будет вступать в конфликты.
Противостояние длиной в годы
Маск и Альтман начинали как партнёры: в 2015 году они вместе запустили OpenAI. В 2018-м Маск ушёл из совета директоров и быстро стал одним из самых громких критиков компании. В феврале 2024 года он подал на OpenAI в суд, обвинив её в измене некоммерческим целям из-за альянса с Microsoft. Иск отозвали в июне, но уже в августе Маск подал новый.
К Apple у Маска претензий не меньше. Он публично критиковал 30% комиссию App Store, называя её «налогом на интернет», и обвинял корпорацию в цензуре. В 2022 году он утверждал, что Apple грозилась удалить Twitter из App Store. Правда, после персональной встречи с CEO Apple Тимом Куком он сообщил об «урегулировании недоразумения».
Что это значит для рынка
Схватка за место Grok и ChatGPT в рейтинге App Store — лишь витрина более крупной битвы за контроль над перспективным ИИ-рынком. Маск строит образ системного оппонента OpenAI, а громкие обвинения в адрес Apple обеспечивают ему медийный эффект.
Для Apple же это ещё один сигнал о растущем давлении со стороны регуляторов и политиков США, где уже звучат обвинения в злоупотреблении положением на рынке мобильных приложений.
Фото: CHIP SOMODEVILLA / POOL / ТАСС
Материалы по теме
- 1 «Живой» HR против нейросети: 43% россиян категорически против ИИ на собеседованиях — эксперты дали свою оценку Собеседование на работу в 2025-м: лишь 5% соискателей за ИИ 12 августа 2025, 19:30
- 2 Четыре ИИ-компании создали 15 миллиардеров с общим состоянием $38 млрд буквально за пару лет Миллиардеры мира: появилось 15 новых с 2023-го благодаря ИИ 12 августа 2025, 11:07
- 3 «GPT-5 показалась тупой»: Сэм Альтман признал сбои в работе новой ИИ-модели и пообещал вернуть GPT-4o Когда выйдет GPT-5 без багов — и вернут ли GPT-4o? 11 августа 2025, 13:43
- 4 «Не магический скачок, а практичное улучшение»: российские ИИ-эксперты — о новой GPT-5 Chat GPT-5 вышла 7 августа 2025 года — что нового? 08 августа 2025, 20:07