Илон Маск станет судиться с Apple из-за Grok

«Игра за OpenAI»: Илон Маск обвинил Apple в антимонопольных махинациях и намерен пойти в суд

Илон Маск снова вступил в открытую конфронтацию с Apple. На этот раз поводом стали позиции его чат-бота Grok в рейтинге App Store. Сейчас он держится на пятом месте, тогда как ChatGPT стабильно лидирует. Маск уверен: компания Apple сознательно помогает OpenAI.

Претензии Маска

В серии публикаций в X Маск заявил, что App Store устроен так, чтобы любая ИИ-компания, кроме OpenAI, не имела шансов подняться на первое место. Он назвал это «однозначным антимонопольным нарушением» и подчеркнул, что X, как «новостное приложение №1 в мире», заслуживает более высокой позиции.

«xAI предпримет немедленные юридические действия», — написал Илон Маск.

В том же треде Маск задал Apple прямые вопросы: «Играете в политику? Что происходит?» — явно намекая на скрытые мотивы компании.

Ответ OpenAI

Сэм Альтман, возглавляющий OpenAI, отреагировал жёстко. Он отметил, что претензии Маска выглядят особенно иронично на фоне слухов о том, что сам Маск якобы использует X для продвижения собственных проектов и ослабления конкурентов.

Также, по словам Альтмана, OpenAI «сосредоточится на создании отличных продуктов» и не будет вступать в конфликты.

Противостояние длиной в годы

Маск и Альтман начинали как партнёры: в 2015 году они вместе запустили OpenAI. В 2018-м Маск ушёл из совета директоров и быстро стал одним из самых громких критиков компании. В феврале 2024 года он подал на OpenAI в суд, обвинив её в измене некоммерческим целям из-за альянса с Microsoft. Иск отозвали в июне, но уже в августе Маск подал новый.

К Apple у Маска претензий не меньше. Он публично критиковал 30% комиссию App Store, называя её «налогом на интернет», и обвинял корпорацию в цензуре. В 2022 году он утверждал, что Apple грозилась удалить Twitter из App Store. Правда, после персональной встречи с CEO Apple Тимом Куком он сообщил об «урегулировании недоразумения».

Что это значит для рынка

Схватка за место Grok и ChatGPT в рейтинге App Store — лишь витрина более крупной битвы за контроль над перспективным ИИ-рынком. Маск строит образ системного оппонента OpenAI, а громкие обвинения в адрес Apple обеспечивают ему медийный эффект.

Для Apple же это ещё один сигнал о растущем давлении со стороны регуляторов и политиков США, где уже звучат обвинения в злоупотреблении положением на рынке мобильных приложений.

Фото: CHIP SOMODEVILLA / POOL / ТАСС