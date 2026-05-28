«ВКонтакте» обновила алгоритмы рекомендаций: теперь посты чаще показывают пользователям — просмотры выросли в 5 раз

«ВКонтакте» обновила рекомендательные алгоритмы соцсети. Теперь технологии в реальном времени анализируют содержание постов, вероятность подписки и реакцию пользователей. После изменений просмотры постов оригинальных авторов выросли почти в пять раз, а количество новых подписчиков — на 22%, сообщили в компании.

Алгоритмы начали продвигать авторов без большой аудитории

Лента «ВКонтакте» работает на единой Discovery-платформе VK. Технологии анализируют содержание и смысл постов и роликов, чтобы точнее подбирать рекомендации пользователям.

Как сообщили в пресс-службе VK, усовершенствованные рекомендательные алгоритмы теперь учитывают не только тематику контента и профиль автора, но и содержание публикаций.

В компании заявили, что рекомендации работают уже с первых публикаций и помогают быстрее привлекать аудиторию. После обновления количество реакций на контент начинающих авторов выросло на 42%, а число подписчиков — на 54%.

В ленте стало больше оригинального контента

Обновление также затронуло логику формирования ленты рекомендаций. В VK сообщили, что в ней стало кратно больше контента от оригинальных авторов.

ML-модели, разработанные инженерами AI VK, уже внедрены во «ВКонтакте». В дальнейшем компания планирует использовать их и в других продуктах VK.

Руководитель направления «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина заявила, что аудитория активнее вовлекается в оригинальный контент. По её словам, пользователи в среднем в полтора раза чаще ставят реакции и комментируют такие публикации. «Создать фичи, которые скопирует YouTube»: VK Видео представил ключевые изменения платформы в 2026 году Читать

VK Видео также перестроит рекомендации под поведение пользователей

Ранее о развитии рекомендательной системы платформы с помощью AI и анализа поведения пользователей объявили в VK Видео. Сервис уже начал внедрять рекомендации по персонам — например, пользователям, которые смотрят ролики с Артемием Лебедевым, будут чаще показывать другой контент с его участием.

Компания также анонсировала внедрение ИИ-поиска внутри платформы. Искусственный интеллект сможет обрабатывать сложные пользовательские запросы и подбирать контент под настроение и интересы аудитории.

Релевантность контента VK Видео выросла на 70%

VK Видео сообщил, что благодаря обновлению рекомендательных технологий показатель TVT (метрика вовлечённости) персональных рекомендаций вырос на 22%, а релевантность рекомендаций — на 70%. В компании объяснили это более глубоким пониманием интересов пользователей нейросетевыми моделями.

Платформа также готовит визуальное обновление сервиса. В VK Видео заявили, что новый интерфейс станет более минималистичным и должен помочь пользователям быстрее находить интересный контент.