«ВКонтакте» обновила алгоритмы рекомендаций: теперь посты чаще показывают пользователям — просмотры выросли в 5 раз

«ВКонтакте» обновила алгоритмы рекомендаций: теперь посты чаще показывают пользователям — просмотры выросли в 5 разУ авторов с небольшой аудиторией количество подписчиков выросло вдвое
«ВКонтакте» обновила рекомендательные алгоритмы соцсети. Теперь технологии в реальном времени анализируют содержание постов, вероятность подписки и реакцию пользователей. После изменений просмотры постов оригинальных авторов выросли почти в пять раз, а количество новых подписчиков — на 22%, сообщили в компании.
Алгоритмы начали продвигать авторов без большой аудитории
Лента «ВКонтакте» работает на единой Discovery-платформе VK. Технологии анализируют содержание и смысл постов и роликов, чтобы точнее подбирать рекомендации пользователям.
Как сообщили в пресс-службе VK, усовершенствованные рекомендательные алгоритмы теперь учитывают не только тематику контента и профиль автора, но и содержание публикаций.
В компании заявили, что рекомендации работают уже с первых публикаций и помогают быстрее привлекать аудиторию. После обновления количество реакций на контент начинающих авторов выросло на 42%, а число подписчиков — на 54%.
В ленте стало больше оригинального контента
Обновление также затронуло логику формирования ленты рекомендаций. В VK сообщили, что в ней стало кратно больше контента от оригинальных авторов.
ML-модели, разработанные инженерами AI VK, уже внедрены во «ВКонтакте». В дальнейшем компания планирует использовать их и в других продуктах VK.
Руководитель направления «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина заявила, что аудитория активнее вовлекается в оригинальный контент. По её словам, пользователи в среднем в полтора раза чаще ставят реакции и комментируют такие публикации.
VK Видео также перестроит рекомендации под поведение пользователей
Ранее о развитии рекомендательной системы платформы с помощью AI и анализа поведения пользователей объявили в VK Видео. Сервис уже начал внедрять рекомендации по персонам — например, пользователям, которые смотрят ролики с Артемием Лебедевым, будут чаще показывать другой контент с его участием.
Компания также анонсировала внедрение ИИ-поиска внутри платформы. Искусственный интеллект сможет обрабатывать сложные пользовательские запросы и подбирать контент под настроение и интересы аудитории.
Релевантность контента VK Видео выросла на 70%
VK Видео сообщил, что благодаря обновлению рекомендательных технологий показатель TVT (метрика вовлечённости) персональных рекомендаций вырос на 22%, а релевантность рекомендаций — на 70%. В компании объяснили это более глубоким пониманием интересов пользователей нейросетевыми моделями.
Платформа также готовит визуальное обновление сервиса. В VK Видео заявили, что новый интерфейс станет более минималистичным и должен помочь пользователям быстрее находить интересный контент.