«Золотое Яблоко» открывает магазины мини-формата по всей России — первый появится в Ставрополе

«Золотое Яблоко» анонсировало запуск магазинов нового формата «мини», сообщили в пресс-службе компании. Первая точка откроется уже в 2026 году в Ставрополе. «Золотое Яблоко мини» не является уменьшенной копией классических магазинов — это самостоятельная концепция, в которой фокус будет сделан на самые востребованные продукты ритейлера.

Компания уже тестировала мини-формат ранее

Проект «Золотое Яблоко мини» представляет собой глубокую трансформацию и логическое развитие уже существующей концепции маленьких магазинов Applebox, сообщила пресс-служба компании. Первые точки Applebox начали работу ещё в 2020 году. Их площадь составляла около 500 квадратных метров, а ассортимент ограничивался подборкой самых популярных товаров.

За прошедшие пять лет формат продемонстрировал отличные экономические показатели, сообщили в пресс-службе. Покупатели высоко оценили возможность приобретать ключевые хиты ассортимента при сохранении привычного премиального сервиса. Сейчас в стране работают пять площадок под вывеской Applebox.

Малые форматы, сообщается в пресс-релизе, остаются неотъемлемой частью общей инфраструктуры ритейлера: клиентам доступны единая бонусная система и участие во всех федеральных промо-акциях без ограничений.

«Золотое Яблоко» выходит на рынок Северо-Кавказского федерального округа

Дебютный магазин в новом дизайне расположится на территории ставропольского мегацентра «Космос». В пространстве площадью 600 квадратных метров будет представлена парфюмерия, косметика для ухода и макияжа, а также профессиональные аксессуары и средства для волос.

Запуск магазина в Ставрополе станет важным этапом развития— это первая физическая точка сети на территории Северо-Кавказского федерального округа. Кроме того, компания во второй раз открывает магазин в городе с населением менее миллиона человек после аналогичного запуска в Сургуте.

Малый формат позволит заходить в ТЦ, где нет места для гипермаркета

Представители пресс-службы уточняют, что решение об открытии «мини-точки» вместо полноразмерного гипермаркета принимается на основе наличия подходящих коммерческих площадей. Малый формат позволяет бренду заходить в перспективные торговые центры, где физически невозможно разместить классический магазин.

При этом развитие физических магазинов дополняется активной работой онлайн-каналов продаж. Ассортимент в приложении и на сайте значительно шире, чем в любой розничной точке. Жители Ставрополя смогут заказывать товары через интернет и получать их в ближайшем магазине «Золотое Яблоко мини», имея доступ ко всему каталогу брендов независимо от площади торгового зала.

Контекст

На текущий момент бренд имеет 41 оффлайн-точку в РФ, а также зарубежные филиалы в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Беларуси и Казахстане. Только за 2025 год компания открыла м шесть новых магазинов и десяти брендированных пунктов выдачи заказов в крупнейших городах России, сообщается в пресс-релизе.

Финансовые результаты компании также демонстрируют стремительный рост: годовая выручка «Золотого Яблока» на российском рынке достигла 205 миллиардов рублей, продемонстрировав прирост в 32%. За пятилетний период объём бизнеса компании вырос в пять раз, а общее число представленных брендов увеличилось до 7 000 наименований.