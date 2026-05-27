Яндекс Go запускает аренду катеров в Санкт-Петербурге — забронировать прогулку по рекам можно прямо в приложении

В приложении Яндекс Go стала доступна аренда прогулочных катеров в Санкт-Петербурге, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Забронировать плавсредство можно на прогулку длительностью от 1 до 4 часов, маршрут составляется совместно с капитаном судна — и с учётом пожеланий заказчика.

Цена аренды катера начинается от 9 тыс. рублей

Для оформления брони пользователю необходимо открыть соответствующий раздел на стартовом экране Яндекс Go. В интерфейсе доступны выбора даты, времени (в рамках периода с 10:00 до 23:00) и предпочтительного причала для старта, сообщается в пресс-релизе.

Стоимость аренды начинается от 9 тыс. рублей, длительность поездки — от 1 до 4 часов. Итоговая сумма формируется исходя из габаритов плавсредства и общего времени фрахтования: она фиксируется в момент подтверждения брони и остается неизменной.

Аренда катеров доступна только в период навигации

Арендовать катер можно только в период навигации, который начинается в середине апреля и длится до середины ноября, сообщили Russian Business в пресс-службе.

Клиентам предлагаются варианты судов, рассчитанные на группы до 5, 7 или 9 человек. На борт допускаются пассажиры с детьми от двух лет.

Как уточняют в пресс-службе, подавать заявку лучше заблаговременно — за несколько суток до планируемой даты. Маршрут движения судна составляется совместно с капитаном, на основе запроса клиента. Возвращение осуществляется в точку посадки.

Прогулки проходят на лицензированных судах с квалифицированными капитанами

Интеграция плавательных средств в приложение Яндекс Go упростит процесс организации водных прогулок и избавит пользователей от необходимости изучать сторонние ресурсы или вступать в переговоры с частниками на причалах. Все выходы в акваторию осуществляются на лицензированных судах под управлением квалифицированных капитанов с действующими удостоверениями, сообщает пресс-служба.

Проект уже интегрирован в туристическую инфраструктуру Санкт-Петербурга и работает с учетом высокого спроса на речные маршруты среди жителей и гостей северной столицы.