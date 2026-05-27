Корейский мессенджер KakaoTalk регистрирует бренд в России — ранее компания сообщала о росте пользователей из РФ

Корейский мессенджер KakaoTalk регистрирует бренд в России — ранее компания сообщала о росте пользователей из РФАудитория других азиатских мессенджеров в России за март 2026-го выросла на 60%
Южнокорейская корпорация Kakao Corp. подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда KakaoTalk, сообщила Лента.ру. Ранее в компании подтверждали значительный рост российской аудитории — в первую очередь из-за ограничений в работе Telegram.
KakaoTalk сможет запускать свои приложения, мессенджеры и предоставлять рекламу
KakaoTalk — южнокорейский мессенджер, запущенный в 2010 году. Сервис работает на iOS, Android и ПК. KakaoTalk можно официально скачать в России через Google Play и App Store, а зарегистрироваться — с российским номером телефона: сервис не требует корейской SIM-карты.
Как сообщила Лента.ру со ссылкой на сервис Rusprofile, Kakao Corp. подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака KakaoTalk 27 мая 2026 года. Среди возможных сфер использования бренда указаны:
- мобильные приложения и программы,
- сервисы обмена сообщениями,
- рекламные услуги,
- социальные сети,
- цифровые коммуникационные сервисы.
Аудитория азиатских мессенджеров в России резко выросла
В апреле представитель KakaoTalk Ли Сын Тхэ подтвердил РИА Новости, что сервис фиксирует резкий рост пользователей из России. Конкретные цифры компания изданию не сообщила.
Рост интереса к зарубежным мессенджерам начался после введения ограничений против Telegram с февраля 2026 года. Ранее «Коммерсант» сообщал, что только за март 2026 года аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%. Кроме того, популярность набирают и американские решения — например, мессенджер imo, который, по данным Mediascope, вошёл в топ-5 приложений для общения в России.
Контекст
Ранее стало известно, что мобильный трафик Telegram в России продолжал снижаться на фоне ограничений: в марте падение составило 18%. Десктопный трафик сократился ещё сильнее — на 22%.
Несмотря на снижение трафика, Telegram остаётся крупнейшим мессенджером в стране. В марте месячный охват платформы достиг 94,27 млн человек — 76,5% населения России. Среднесуточный охват составил 72,2 млн пользователей.
На фоне ограничений растёт аудитория альтернативных сервисов. Мобильный трафик мессенджера MAX в марте увеличился более чем на 60%.
Дневная аудитория VK с начала марта увеличилась на 5%, а корпоративный мессенджер Пачка сообщил о двукратном росте трафика и регистрации более 8 тыс. компаний за месяц.