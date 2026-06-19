Приоритет ЦБ — борьба с инфляцией: эксперты объяснили решение снизить ключевую ставку всего на 0,25 пунктов

Банк России 19 июня снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Это уже девятое подряд смягчение денежно-кредитной политики: ещё в июне 2025 года ставка находилась на уровне 21%. Большинство опрошенных Russian Business экспертов ожидали более заметного шага. По их оценкам, решение регулятора указывает на то, что сейчас в приоритете — борьба с инфляцией.

Ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году: текущий показатель и как он влияет на экономику Что делать с кредитами, вкладами и расходами, когда меняется ключевая ставка Читайте также

Рынок рассчитывал на снижение сразу на 0,5 п.п.

Решение ЦБ оказалось более осторожным, чем ожидали многие участники рынка.

Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова отметила, что снижение на 0,25 п.п. выглядит как «осознанный сигнал» со стороны регулятора.

«Несмотря на отдельные признаки замедления инфляции и нормализацию спроса, сохраняются повышенные инфляционные ожидания и бюджетные риски. В этих условиях решение регулятора — это скорее точечная калибровка курса, чем ускорение цикла смягчения», — подчеркнула Инна Солдатенкова.

Международный финансовый советник Ольга Чеснокова также отметила, что многие инвесторы рассчитывали на снижение сразу на 0,5 п.п.

«Рынок в моменте отреагировал снижением почти на 1,5%. Особенно сильное давление испытывают компании с высокой долговой нагрузкой, для которых стоимость заемного финансирования остается высокой», — отметила Ольга Чеснокова.

Инфляция — главный экономический риск

Эксперты сходятся во мнении, что регулятор пока не готов переходить к быстрому смягчению политики.

«Несмотря на замедление экономики, инфляция остается выше целевых ориентиров: накопленный рост цен достиг 3,5%, а риски выхода за диапазон 4,5–5,5% сохраняются», — заявил директор по развитию финансовых продуктов сервиса «Сравни» Магомед Гамзаев.

По его словам, Банк России использует постепенное снижение ставки как инструмент сдерживания избыточного спроса в экономике.

Международный финансовый советник Ольга Чеснокова отметила, что ЦБ также учитывает риски, связанные с ростом бюджетных расходов. По её словам, период высокой ключевой ставки может продлиться дольше, чем рассчитывал рынок.

«Звёздный час» депозитов постепенно подходит к концу

По данным Банки.ру, средняя максимальная ставка по депозитам с марта 2026-го сократилась с 10,6% до 10,1% годовых. Наиболее заметно снизилась доходность коротких вкладов:

одномесячных — с 11,8% до 11,2%,

трёхмесячных — с 12,3% до 11,7%,

полугодовых — с 11,6% до 11%.

«Доходность вкладов всё ещё остаётся на двузначном уровне, а значит, их привлекательность для консервативных инвесторов сохраняется, хотя „звёздный час“ депозитов постепенно подходит к концу», — отметила руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

Директор по развитию финансовых продуктов сервиса «Сравни» Магомед Гамзаев подтверждает, что серьёзных изменений по депозитам в ближайшее время ждать не стоит, поскольку банки уже адаптировали свои продукты к текущему уровню ключевой ставки.

Рефинансирование — уже не массовая стратегия

По оценке директора по развитию финансовых продуктов сервиса «Сравни» Магомеда Гамзаева, снижение ставки на 0,25 п.п. практически не меняет ситуацию для большинства заёмщиков.

Эксперт считает, что рефинансирование может быть оправдано только в отдельных случаях — например, если кредит оформлялся на пике ставок и позволяет снизить ставку минимум на 1,5–2 процентных пункта, либо если речь идёт о крупной ипотеке. В остальных случаях новые предложения банков будут близки к действующим условиям.

Снижение ставки открывает возможности для долгосрочных инвесторов

Финансовый советник, член НАСФП Руслан Латыпов отметил, что текущая ситуация может создавать возможности для долгосрочных инвесторов. Однако важным условием остаётся наличие свободной ликвидности для покупки качественных активов.

«Рынок даёт шансы, но забирают их только те, кто инвестирует “длинные деньги” и мыслит категориями сохранения капитала, а не сиюминутной спекуляции», — подчеркнул финансовый советник, член НАСФП Руслан Латыпов.

ЦБ не отказался от дальнейшего снижения ставки

Несмотря на осторожное решение, эксперты считают, что цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжается.

«Позитивный момент заключается в том, что Банк России не отказался от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики», — считает международный финансовый советник Ольга Чеснокова.

По её мнению, рынок по-прежнему может рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях, однако происходить оно, вероятнее всего, будет небольшими шагами.