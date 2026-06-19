Яндекс Маркет снизил комиссию для продавцов одежды и обуви — ставка упала более чем втрое

Яндекс Маркет открыл продавцам одежды, обуви и аксессуаров доступ к подписке со сниженной комиссией. Как сообщили в компании, для части предпринимателей плата за услуги маркетплейса снизилась более чем в три раза. Теперь селлеры могут выбрать новый тариф или продолжить работать по стандартным условиям Яндекс Маркета.

Комиссия снизилась до 14%

В апреле 2026 года Яндекс Маркет запустил подписку, которая позволяет продавцам самостоятельно управлять комиссией и ценой продукции. Тогда она работала только в детском сегменте, но теперь появилась и у продавцов обуви, одежды и аксессуаров.

Яндекс Маркет разрешил селлерам управлять размером комиссии — для этого маркетплейс запустил подписку Программа позволит снизить комиссию в 3–4 раза Читайте также

Для селлеров, которые хранят товары на складах Маркета или работают по модели «Экспресс» — то есть упаковывают заказ у себя за 10–60 минут, а затем курьер-партнёр Яндекса забирает его и отвозит покупателю — комиссия по подписке составит 14%.

Для остальных партнёров ставка будет варьироваться от 14% до 21% в зависимости от выбранной схемы логистики.

В компании отмечают, что новый формат даёт брендам больше контроля над ценообразованием и позволяет самостоятельно определять стоимость товаров для покупателей.

В подписку вошли инструменты продвижения

Помимо сниженной комиссии продавцы получают дополнительные возможности для управления продажами. Например:

ограничения на скидки, которые площадка может предоставлять за свой счёт,

инструменты продвижения,

автоматизация работы с ассортиментом.

По замыслу маркетплейса, подход должен повысить предсказуемость работы как для крупных брендов, так и для небольших продавцов.

С июля 2026-го сниженные комиссии станут доступны другим продавцам

После расширения программы воспользоваться новым тарифом сможет примерно каждый третий продавец на Яндекс Маркете. Стоимость подписки зависит от набора доступных инструментов и составляет 6990 или 16 990 рублей в месяц.

В компании сообщили, что продолжат собирать обратную связь от партнёров и постепенно распространять новую модель на другие категории товаров. В частности, с 1 июля доступ к сниженным комиссиям получат продавцы товаров для дачи, сада и огорода, а также продукции для строительства и ремонта. Для них ставка составит от 12% до 19% в зависимости от выбранной модели логистики.