Покупательская способность сократилась — без льготной ипотеки россияне могут позволить себе лишь 15 кв. м жилья

Без льготной ипотеки россиянин сегодня может позволить себе около 15 кв. м жилья, указали участники рынка недвижимости на форуме «Движение». В то же время доля отказов по рыночной ипотеке достигает 60%. Эксперты сошлись во мнении, что покупатели стали осторожнее, дольше принимают решения и всё чаще оценивают квартиру как способ сохранить капитал.

Без льготной ипотеки покупателю доступна лишь небольшая студия

Руководитель проектной группы ORO Realty Monitor София Уварова отметила, что высокая стоимость заёмных средств — главное ограничение для рынка.

«Наш главный клиент без льготной ипотеки может себе позволить крайне небольшое жильё. Вы только вдумайтесь в эту цифру — 15 квадратных метров. Это небольшая студия», — заявила руководитель проектной группы ORO Realty Monitor София Уварова.

По её словам, жильё по-прежнему остаётся одним из ключевых инструментов сохранения капитала, однако высокая финансовая нагрузка существенно ограничивает возможности потенциальных покупателей.

В ORO Realty Monitor привели следующие данные:

В мае ключевая ставка составляла 14,5%. 19 июня ЦБ снизил её всего на 0,25 п.п. — до 14,25%.

Доля отказов по рыночной ипотеке в мае достигала 60%.

В этих условиях покупатели всё чаще откладывают приобретение недвижимости и другие крупные покупки, отметила руководитель проектной группы ORO Realty Monitor София Уварова.

Более половины повторных покупателей уходят к другому застройщику

По данным компании «Этажи», покупатели редко меняют сегмент недвижимости. Если клиент однажды приобрёл квартиру на первичном рынке, то при следующей покупке чаще всего снова рассматривает новостройки. В 2025 году шесть из десяти покупателей новостроек впоследствии вновь возвращались в этот сегмент.

При этом не все клиенты выбирают прежнего девелопера.

«36% повторных клиентов в новостройках вернется к тому же застройщику. Но гораздо больше доля тех, кто будет выбирать. 53% клиентов пойдут к другому застройщику», — заявила исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

По её словам, существующая клиентская база остаётся одним из крупнейших резервов для продаж, которым девелоперы пока пользуются не в полной мере.

Застройщики теряют покупателей еще на этапе звонка

Специалисты Яндекс Недвижимости проанализировали 219 226 звонков клиентов застройщикам и дополнительно проверили работу отделов продаж 382 девелоперов по всей стране. Исследование показало, что застройщики теряют тысячи потенциальных клиентов ещё на этапе первого звонка.

«Значительное количество звонков теряется. Теряются либо от того, что [менеджеры] не взяли трубку, не перезвонили, либо потому что менеджер продаж не пригласил клиента никуда», — отметил на форуме «Движение» коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

Аналитики Яндекс Недвижимости выделили ключевые проблемы коммуникации с клиентами:

14% застройщиков не отвечают на входящий звонок клиента;

после пропущенного вызова только 11% компаний перезванивают потенциальному покупателю, тогда как 89% этого не делают;

ещё 27% обратных звонков теряются из-за того, что сотрудники сбрасывают вызов.

Покупатели всё чаще рассматривают жильё как инвестицию

По данным Яндекс Недвижимости, жильё остаётся одним из основных инструментов сохранения капитала: 75% участников исследования компании считают логичным направлять часть своих сбережений в недвижимость.

Участники форума отметили, что сегодня клиент выбирает не только квартиру, но и сценарий решения своей жизненной или инвестиционной задачи.

Главный дефицит на рынке — доверие покупателей

Руководитель направления по работе с агентствами недвижимости Яндекс Недвижимости Алина Герасименко главной проблемой рынка в 2026 году становится не нехватка объектов, а дефицит доверия.

По её словам, современный покупатель находится в постоянном информационном шуме и ежедневно сталкивается с большим количеством похожих предложений. Клиентам всё сложнее оценить, кому можно верить при выборе жилья.

«Дефицит 2026 года — это не объекты, а [...] доверие к тому, что человек видит на своем экране», — заявила руководитель направления по работе с агентствами недвижимости Яндекс Недвижимости Алина Герасименко.

По данным компании, более 67% потенциальных покупателей планируют приобрести недвижимость в ближайшие два-три года. Значительная часть этой аудитории уже находится на этапе выбора и самостоятельно изучает рынок ещё до первого обращения к продавцу.