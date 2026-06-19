Wildberries может открыть премиальный ПВЗ в торговом центре — пункт выдачи будет похож на полноценный магазин

Маркетплейс Wildberries может в ближайшее время открыть премиальный пункт выдачи заказов в одном из российских торговых центров, сообщает РИА Новости. Новый ПВЗ будет отличаться от привычных точек и по оформлению приблизится к классическому магазину. В Wildberries подтвердили, что проект пока находится «на стадии изучения».

Wildberries не называет сроки запуска премиального ПВЗ

Эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева на форуме «Движение» отметила, что стереотип о том, что пункт выдачи маркетплейса — это «что-то на какой-то картонке», постепенно устаревает. По её словам, сейчас идет работа над разными форматами ПВЗ, в том числе над интеграцией маркетплейсов в ТЦ. В качестве примера Наталия Кермедчиева привела планы Wildberries по открытию нового премиального ПВЗ.

В Wildberries&Russ подтвердили рассмотрение различных концепций развития сети ПВЗ.

«Упоминаемый проект концептуальный, находится в стадии изучения. Говорить о его сроках реализации и развития преждевременно«, — прокомментировали Russian Business в пресс-службе RWB проект пункта выдачи в ТЦ.

Wildberries обновляет оформление всех пунктов выдачи

Идея премиального ПВЗ вписывается в общую стратегию Wildberries по развитию офлайн-инфраструктуры. С 1 февраля 2026 года компания начала поэтапное обновление оформления всех пунктов выдачи заказов. Маркетплейс внедряет единые стандарты дизайна по всей сети. Главным элементом новой дизайнерской концепции стала идея визуального спокойствия. Теперь в ПВЗ будут использоваться светлые цвета, продуманное освещение и логичное разделение пространства на зоны.

В апреле 2026 года Wildberries запустил функцию прогноза загруженности ПВЗ: она позволяет пользователям выбирать время для визита без очередей. Прогноз отображается в виде интерактивного графика с разбивкой по часам и дням недели. Сервис работает на основе внутренней аналитики в реальном времени.

Контекст

За 2025 год сеть ПВЗ Wildberries выросла на 43% и превысила 95 тыс. точек. Сейчас компания работает более чем в 20 тыс. населённых пунктов России и других стран.

Расширение сети сопровождается наращиванием складской инфраструктуры. Wildberries управляет 205 логистическими объектами общей площадью свыше 4,6 млн кв. м. В компании отмечают, что развитая складская инфраструктура позволяет сохранять высокую скорость доставки и помочь локальным производителям выйти на рынок маркетплейса.