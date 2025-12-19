Wildberries изменит дизайн пунктов выдачи по всей стране

Wildberries запускает ребрендинг пунктов выдачи заказов и вводит единые стандарты оформления по всей сети, сообщили в компании. Новые требования будут обязательны для новых ПВЗ уже с 1 февраля 2026 года. В дальнейшем компания планирует поэтапно обновить уже работающие точки.

Главный элемент нового дизайна ПВЗ Wildberries — визуальное спокойствие

Объединённая компания Wildberries & Russ разработала официальный брендбук по ремонту и оформлению пунктов выдачи заказов Wildberries. Одним из ключевых элементов обновления стала новая дизайнерская концепция. В РВБ отмечают: при разработке брендбука специалисты отказались от перегруженного визуального языка в пользу более спокойной и современной среды.

В оформлении используются светлые и чистые цвета, продуманное освещение и логичное разделение пространства на зоны. Особое внимание уделено движению клиентов внутри ПВЗ и удобству как для посетителей, так и для сотрудников.

Wildberries делает ставку на комфорт

Дизайн-директор РВБ Баха Егамедиев подчеркнул, что задача команды заключалась не просто в обновлении интерьера, а в создании гармоничного пространства. По его словам, каждый элемент — от стойки до примерочных — был продуман с точки зрения удобства и порядка.

Руководитель департамента развития ПВЗ РВБ Максим Ким заявил, что компания делает ставку на узнаваемость и комфорт среды. Он отметил: пункты выдачи во всех городах должны выглядеть одинаково современно и понятно для клиента.

ПВЗ Wildberries растут за счёт сетевых партнёров

Как ранее сообщали в Wildberries & Russ, в 2025 году число владельцев ПВЗ Wildberries выросло на 62%. Основную часть сети формируют сетевые партнёры: 67% пунктов выдачи принадлежат предпринимателям, у которых два и более ПВЗ.

Компания отмечает высокую привлекательность партнёрской модели: срок окупаемости ПВЗ составляет 4–5 месяцев. На конец октября 2025 года сеть Wildberries насчитывала более 90 тыс. ПВЗ и присутствовала в 20 тыс. населённых пунктов.

Wildberries строит экосистему за пределами маркетплейса

Wildberries последовательно расширяет бизнес за рамки классического маркетплейса. Так, например, компания изучает возможность запуска собственного онлайн-кинотеатра — через покупку готовой платформы или развитие сервиса с нуля.

В 2025 году компания запустила сервис коротких видео Wibes, встроенный в экосистему маркетплейса и ориентированный на обзоры товаров и продвижение продавцов.

В декабре 2025-го Wildberries & Russ стала владельцем сети «Рив Гош». Параллельно компания тестирует сервис WB Taxi за рубежом — в Белоруссии и Узбекистане. Возможный запуск такси в России обсуждается на 2026 год.