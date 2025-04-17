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Wildberries запустила монетизацию для блогеров на своей видеоплатформе Wibes

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Объединенная компания Wildberries и Russ запустила на своей видеоплатформе Wibes партнёрскую программу, предназначенную для продвижения продукции продавцов маркетплейса и зарегистрированных на платформе блогеров, рассказала глава объединенной компании Татьяна Ким на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ). Об этом сообщает ТАСС.
Wildberries запустила монетизацию для блогеров на своей видеоплатформе Wibes
  1. Новости

«Это важная новость для блогеров и креаторов, так как они получают возможность легально получать заработок на официальной площадке. С помощью новой функции в приложении любой селлер Wildberries может начать продвигать свои товары на контентплейсе. Продавцы получат рост доверия потребителей к своим брендам и увеличат продажи, а блогеры, в том числе начинающие, смогут монетизировать свой контент», — сказала Ким.

Программа будет работать по модели cost per order (CPO) — селлеры будут оплачивать комиссию только тогда, когда состоялась покупка — клиент получил товар и не вернул его обратно в двухнедельный срок. Размер комиссии составляет 10% от стоимости приобретенного продукта. Для блогеров предусмотрено вознаграждение в размере 5% от цены реализованного товара.

Фото на обложке: Vera Aksionava / Shutterstock / FOTODOM

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