Wildberries запустила монетизацию для блогеров на своей видеоплатформе Wibes
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«Это важная новость для блогеров и креаторов, так как они получают возможность легально получать заработок на официальной площадке. С помощью новой функции в приложении любой селлер Wildberries может начать продвигать свои товары на контентплейсе. Продавцы получат рост доверия потребителей к своим брендам и увеличат продажи, а блогеры, в том числе начинающие, смогут монетизировать свой контент», — сказала Ким.
Программа будет работать по модели cost per order (CPO) — селлеры будут оплачивать комиссию только тогда, когда состоялась покупка — клиент получил товар и не вернул его обратно в двухнедельный срок. Размер комиссии составляет 10% от стоимости приобретенного продукта. Для блогеров предусмотрено вознаграждение в размере 5% от цены реализованного товара.
Фото на обложке: Vera Aksionava / Shutterstock / FOTODOM
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