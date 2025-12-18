Wildberries может запустить онлайн-кинотеатр уже в 2026 году

«Иви» не согласился на сделку с Wildberries — сервису важнее самостоятельное развитие

Wildberries может запустить онлайн-кинотеатр уже в следующем году, пишет РБК со ссылкой на свои источники. По их данным, компания готова либо самостоятельно развивать видеоплатформу с нуля, либо купить уже существующий сервис.

Как сообщает издание, в этом году Wildberries уже интересовалась приобретением онлайн-кинотеатра «Иви» — единственного крупного игрока на рынке видеосервисов, не входящего в состав экосистем. В результате переговоров сделка не состоялась: компания сделала ставку на самостоятельное совершенствование. В пресс-службе «Иви» от комментариев отказались.

Редакция Russian Business направила запрос в пресс-службу Wildberries и Russ, но в компании отказались комментировать слухи.

За контент может отвечать основатель Comedy Club Production

Источники РБК сообщают, что за наполнение потенциального видеосервиса может отвечать Артур Джанибекян — продюсер и основатель Comedy Club Production. Соучредителем его продюсерской компаниии Originals Production является Национальная Медиа Группа (НМГ) — её доля составляет чуть больше половины. Originals Production сотрудничает со стриминговым сервисом Okko на эксклюзивной основе до следующего года.

РБК отмечает, что вопрос о продлении контракта с Okko не поднимался. НМГ и Okko не стали комментировать РБК возможность дальнейшего партнёрства с Wildberries.

В планах Wildberries — активное развитие Wibes

На сегодняшний день Wildberries активно развивает свои медиаресурсы: например, в 2025 году компания запустила соцсеть коротких вертикальных видео Wibes: сервис встроен в экосистему маркетплейса и объединяет короткие видео, элементы соцсетей и e-commerce. У покупателей есть возможность получать видеоконтент с обзорами товаров, подборками и новинками, а у продавцов — продвигать свой товар в формате видео.

«В планах — активное развитие платформы с короткими видео Wibes: расширение инструментов для продвижения брендов и монетизации контента», — рассказали Russian Business в пресс-службе сервиса.

Контекст

Wildberries активно развивается в разных направлениях бизнеса. Так, в декабре стало известно, что уже в 2026 году компания может запустить свой сервис такси в России. До выхода на рынок такси компания также рассматривала покупку «Ситимобила» и Wheely.