Wildberries может запустить собственный онлайн-кинотеатр: компания хотела купить «Иви» — сервис отказался от сделки
Wildberries может запустить онлайн-кинотеатр уже в 2026 году
«Иви» не согласился на сделку с Wildberries — сервису важнее самостоятельное развитие
Wildberries может запустить онлайн-кинотеатр уже в следующем году, пишет РБК со ссылкой на свои источники. По их данным, компания готова либо самостоятельно развивать видеоплатформу с нуля, либо купить уже существующий сервис.
Как сообщает издание, в этом году Wildberries уже интересовалась приобретением онлайн-кинотеатра «Иви» — единственного крупного игрока на рынке видеосервисов, не входящего в состав экосистем. В результате переговоров сделка не состоялась: компания сделала ставку на самостоятельное совершенствование. В пресс-службе «Иви» от комментариев отказались.
Редакция Russian Business направила запрос в пресс-службу Wildberries и Russ, но в компании отказались комментировать слухи.
За контент может отвечать основатель Comedy Club Production
Источники РБК сообщают, что за наполнение потенциального видеосервиса может отвечать Артур Джанибекян — продюсер и основатель Comedy Club Production. Соучредителем его продюсерской компаниии Originals Production является Национальная Медиа Группа (НМГ) — её доля составляет чуть больше половины. Originals Production сотрудничает со стриминговым сервисом Okko на эксклюзивной основе до следующего года.
РБК отмечает, что вопрос о продлении контракта с Okko не поднимался. НМГ и Okko не стали комментировать РБК возможность дальнейшего партнёрства с Wildberries.
В планах Wildberries — активное развитие Wibes
На сегодняшний день Wildberries активно развивает свои медиаресурсы: например, в 2025 году компания запустила соцсеть коротких вертикальных видео Wibes: сервис встроен в экосистему маркетплейса и объединяет короткие видео, элементы соцсетей и e-commerce. У покупателей есть возможность получать видеоконтент с обзорами товаров, подборками и новинками, а у продавцов — продвигать свой товар в формате видео.
«В планах — активное развитие платформы с короткими видео Wibes: расширение инструментов для продвижения брендов и монетизации контента», — рассказали Russian Business в пресс-службе сервиса.
Контекст
Wildberries активно развивается в разных направлениях бизнеса. Так, в декабре стало известно, что уже в 2026 году компания может запустить свой сервис такси в России. До выхода на рынок такси компания также рассматривала покупку «Ситимобила» и Wheely.В ноябре 2025 года компания также представила собственный сервис для выявления изображений, созданных с помощью ИИ.
- 1 Заказать Деда Мороза в 2025-м: сколько стоит чудо и кто на нём зарабатывает Вместе с экспертами посчитали «индекс Деда Мороза» сезона 2025/26 18 декабря 2025, 19:30
- 2 Минцифры расширило «белый список» сайтов при отключении интернета: в него вошли «ВкусВилл» и «Вкусно — и точка» Минцифры РФ вновь расширило «белый список интернета» 18 декабря 2025, 19:23
- 3 Яндекс представил ИИ-наушники с голосовыми управлением: ассистент Алиса AI сможет фиксировать мысли пользователя Яндекс показал Яндекс Дропс — ИИ-наушники с Алисой AI 18 декабря 2025, 12:10
- 4 Тим Кук. Интроверт, превративший Apple из хаоса в операционную машину Он сделал Apple скучной и поэтому непобедимой 17 декабря 2025, 19:35