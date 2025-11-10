Wildberries запустила бесплатный дипфейк-детектор — сервис определяет ИИ-изображения с точностью 95%
Wildberries создала бесплатный ИИ-детектор дипфейков
Объединённая компания Wildberries & Russ представила собственный сервис для выявления дипфейков — изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта. Новый инструмент позволяет за несколько секунд определить, сгенерировано ли изображение нейросетью. На этапе бета-тестирования сервис доступен каждому.
Открытая бета — и 100 проверок для каждого
Детектор анализирует загруженные изображения и оценивает вероятность того, что они были созданы генеративными моделями. Сервис может быть полезен продавцам, покупателям и всем, кто хочет убедиться в подлинности визуального контента — например, фотографий из отзывов или новостных публикаций.
Инструмент AI Detector запущен в открытой бета-версии и доступен всем пользователям бесплатно. На первом этапе каждому предоставляется 100 проверок в месяц. После завершения тестирования команда разработчиков планирует доработать сервис и определить дальнейший вектор развития.
Точность проверок — 95%
Разработка велась внутренней командой РВБ при участии профессиональных AI-художников. Их экспертиза позволила обучить модель на широком наборе изображений, созданных разными генеративными нейросетями — от Midjourney до Stable Diffusion. В результате точность распознавания дипфейков достигла 95%.
В будущем возможности детектора расширятся: система сможет анализировать не только изображения, но и видео, аудио и тексты, что превратит продукт в универсальное средство проверки цифрового контента.
Проверка доступна всем
Сервис уже работает в открытой бете по адресу aidetector.rwb.ru. Чтобы проверить изображение, нужно загрузить файл — результат с процентом вероятности генерации появится мгновенно.
В дальнейшем AI Detector может быть интегрирован в экосистему Wildberries — например, для проверки контента прямо в карточках товаров и отзывах пользователей. Это поможет снизить количество фейковых изображений и повысить доверие покупателей к платформе.
Контекст
Запуск детектора ИИ-фото стал частью более широкой стратегии компании по внедрению искусственного интеллекта в клиентские сервисы. Ранее Wildberries представила виртуальную примерочную, работающую с помощью технологий нейросетей и компьютерного зрения.
Функция «Клиентская примерка» позволяет покупателям «примерить» одежду на своём фото прямо в приложении. Алгоритмы анализируют фигуру, пропорции и освещение, визуализируя товар максимально реалистично. Это снижает число возвратов и делает процесс выбора удобнее.
- 1 «Wildberries для бизнеса»: маркетплейс запустил платформу — предприниматели смогут совершать корпоративные закупки Wildberries запустила витрину для корпоративных закупок 10 ноября 2025, 12:00
- 2 Ozon впервые в своей истории выплатит дивиденды — общая сумма может достигнуть 30 млрд ₽ Ozon впервые в истории выплатит дивиденды: 143,55 ₽ на акцию 07 ноября 2025, 16:02
- 3 Стресс-тест для ритейла — «чёрная пятница» и новогодние праздники: подготовка менее чем за три месяца грозит сбоями Маркетплейсы дали советы, как готовиться к «Чёрной пятнице» 03 ноября 2025, 19:00
- 4 Wildberries первым среди маркетплейсов протестировал доставку дронами: полёт прошёл на обновлённом складе в Шушарах Wildberries тестирует доставку дронами на складе в Шушарах 31 октября 2025, 15:00