Wildberries создала бесплатный ИИ-детектор дипфейков

Объединённая компания Wildberries & Russ представила собственный сервис для выявления дипфейков — изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта. Новый инструмент позволяет за несколько секунд определить, сгенерировано ли изображение нейросетью. На этапе бета-тестирования сервис доступен каждому.

Открытая бета — и 100 проверок для каждого

Детектор анализирует загруженные изображения и оценивает вероятность того, что они были созданы генеративными моделями. Сервис может быть полезен продавцам, покупателям и всем, кто хочет убедиться в подлинности визуального контента — например, фотографий из отзывов или новостных публикаций.

Инструмент AI Detector запущен в открытой бета-версии и доступен всем пользователям бесплатно. На первом этапе каждому предоставляется 100 проверок в месяц. После завершения тестирования команда разработчиков планирует доработать сервис и определить дальнейший вектор развития.

Точность проверок — 95%

Разработка велась внутренней командой РВБ при участии профессиональных AI-художников. Их экспертиза позволила обучить модель на широком наборе изображений, созданных разными генеративными нейросетями — от Midjourney до Stable Diffusion. В результате точность распознавания дипфейков достигла 95%.

В будущем возможности детектора расширятся: система сможет анализировать не только изображения, но и видео, аудио и тексты, что превратит продукт в универсальное средство проверки цифрового контента.

Проверка доступна всем

Сервис уже работает в открытой бете по адресу aidetector.rwb.ru. Чтобы проверить изображение, нужно загрузить файл — результат с процентом вероятности генерации появится мгновенно.

В дальнейшем AI Detector может быть интегрирован в экосистему Wildberries — например, для проверки контента прямо в карточках товаров и отзывах пользователей. Это поможет снизить количество фейковых изображений и повысить доверие покупателей к платформе.

Контекст

Запуск детектора ИИ-фото стал частью более широкой стратегии компании по внедрению искусственного интеллекта в клиентские сервисы. Ранее Wildberries представила виртуальную примерочную, работающую с помощью технологий нейросетей и компьютерного зрения.

Функция «Клиентская примерка» позволяет покупателям «примерить» одежду на своём фото прямо в приложении. Алгоритмы анализируют фигуру, пропорции и освещение, визуализируя товар максимально реалистично. Это снижает число возвратов и делает процесс выбора удобнее.