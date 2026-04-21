Wildberries начал показывать загруженность ПВЗ — пользователи могут узнать о часах-пик в приложении и на сайте

Wildberries начал показывать прогноз загруженности пунктов выдачи заказов. Как сообщили в пресс-службе компании, график с разбивкой по часам и дням недели появился в приложении и на сайте маркетплейса. Сервис позволяет заранее выбрать время, когда в ПВЗ меньше людей, и избежать очередей.

График загруженности отражается в карточке пункта выдачи

Прогноз загруженности представлен в виде интерактивного графика с разбивкой по часам и дням недели. Он позволяет посмотреть, когда в выбранном пункте выдачи меньше людей, и выбрать более удобное время для визита, чтобы не ждать в очереди.

Найти график можно при выборе ПВЗ на карте или в разделе с готовыми заказами — для этого нужно нажать на адрес пункта выдачи. В карточке также отображаются часы работы, рейтинг, схема прохода и количество примерочных.

Система даёт прогноз по трафику ПВЗ

Во Wildberries сообщили, что сервис работает на основе внутренней аналитики: система в реальном времени отслеживает поток покупателей и формирует прогноз, когда в пункте выдачи будет свободнее. Это позволяет точнее оценивать загрузку конкретного ПВЗ.

Новая функция уже доступна в приложении и на сайте маркетплейса. В компании добавили, что продолжат развивать инфраструктуру сервиса.

Wildberries усилила контроль загруженности пунктов выдачи

Ранее Wildberries уже вводила меры контроля загруженности пунктов выдачи. Например, в сентябре 2024 года компания установила доплату около 200 рублей за доставку в перегруженные ПВЗ, чтобы стимулировать покупателей выбирать менее загруженные точки.

Кроме того, при высокой нагрузке сотрудники могли отказывать продавцам в приёмке товаров по модели FBS*Модель работы с маркетплейсами, при которой продавец хранит товары на своём складе, а обработку заказов и доставку покупателям делегирует торговой площадке и предлагали перенаправить отгрузку в другой пункт. Компания также фиксировала жалобы покупателей на очереди: две и более становились поводом для уведомления владельца ПВЗ.