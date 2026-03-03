Маркетплейсы масштабируют инфраструктуру: количество ПВЗ Ozon выросло на 40% в 2025-м, Wildberries — на 43%

В 2025 году маркетплейсы активно расширяли инфраструктуру — от увеличения количества пунктов выдачи заказов до наращивания складских площадей. Ozon увеличил сеть ПВЗ на 40%, Wildberries — на 43%, Яндекс Маркет управляет свыше 15 тыс. ПВЗ, сообщили в компаниях. Один из главных трендов — наращивание присутствия в малых населённых пунктах России.

Количество ПВЗ у крупнейших игроков измеряется десятками тысяч

Маркетплейсы продолжают расширять географию присутствия и масштабировать сеть пунктов выдачи.

Как сообщили в пресс-службе Wildberries, компания работает более чем в 20 тыс. населённых пунктов России и других стран, а сеть ПВЗ компании превысила 95 тыс. точек. У Ozon сеть за 2025 год выросла на 40% — до 84 тыс. пунктов, которые охватывают 130 млн жителей России в пешей доступности от дома. В сеть Яндекс Маркета входит свыше 15 тыс. пунктов выдачи.

Почти половина ПВЗ работают в малых городах

По данным пресс-службы Ozon, почти половина пунктов выдачи компании находится в городах и сёлах с населением до 50 тыс. человек. Компания сообщает, что каждый третий заказ доставляется жителям малых населённых пунктов. При этом количество клиентов в этих территориях почти вдвое превышает число покупателей в Москве.

Складская инфраструктура маркетплейсов растёт двузначными темпами

Расширение сети ПВЗ сопровождается наращиванием складской инфраструктуры. По итогам 2025 года логистическая сеть Ozon включает 50 фулфилмент-центров и более 150 хабов доставки, а площадь складов превысила 5 млн кв. м — рост составил более чем на треть год к году.

Wildberries управляет 205 логистическими объектами общей площадью свыше 4,6 млн кв. м. Компания ввела в эксплуатацию 12 собственных объектов за год. Яндекс Маркет также подчёркивает, что в 2025 году запустил новый склад в Санкт-Петербурге площадью 70 тыс. кв. м.

Объём отправлений Ozon увеличился почти на 65% год к году

Рост инфраструктуры сопровождается увеличением нагрузки. На логистических объектах Ozon ежедневно совершается 55 млн операций с товарами — на 80% больше год к году. В доставку передаётся более 23 млн отправлений в день — почти на 65% больше.

Новые фулфилмент-центры компании в Дагестане, Адыгее, Ростовской области и Красноярском крае могут обрабатывать до 900 тыс. заказов в сутки на первых очередях, а после выхода на полную мощность — более 2,8 млн товаров ежедневно.

Развитие логистики поддерживает рост заказов в регионах

Маркетплейсы напрямую связывают развитие логистики с ростом аудитории. В Дагестане число активных покупателей Ozon за год выросло вдвое, а клиенты из Ростовской области и Красноярского края сделали в 2,3 раза больше заказов.

Wildberries подчёркивает, что развитая складская инфраструктура позволяет сохранять высокую скорость доставки и открывает локальным производителям доступ к широкой дистрибуции.

Контекст

Рост числа пунктов выдачи, складов и распределительных центров показывает, что конкуренция на рынке интернет-торговли всё больше смещается в сторону инфраструктуры.

2025 год стал для рынка периодом масштабного расширения офлайн-сети. Площадки усиливают контроль над доставкой, расширяют присутствие в регионах и наращивают собственные мощности.