Яндекс Ритм отменил ограничение на количество подписчиков для регистрации — продвигать товары смогут все авторы

Теперь зарегистрироваться в сервисе Яндекс Ритм и начать зарабатывать на публикациях смогут блогеры независимо от размера аудитории. Ранее для подключения требовалось иметь не менее 1 тыс. подписчиков в социальных сетях. В компании объясняют решение новым подходом рекламодателей: теперь бренды смотрят не столько на размер аудитории, сколько на её вовлечённость, соответствие целевой аудитории и уровень доверия к контенту.

Яндекс дал возможность публиковаться авторам с небольшой аудиторией

Яндекс Ритм — бесплатный сервис с рекомендательной лентой контента от брендов и блогеров. По данным компании, ежедневно материалы платформы видят более 6 млн пользователей. Сейчас в Яндекс Ритме представлены более 13 тыс. авторов, включая независимых блогеров и бренды.

По данным платформы getblogger, в первом квартале 2026 года интерес рекламодателей к блогерам с небольшой аудиторией вырос на 30%. В связи с трендом, Яндекс Ритм принял решение дать доступ к своей платформе всем блогерам, независимо от количества подписчиков.

Контент от блогеров в Ритме может попасть на главную страницу Яндекса

Чтобы зарегистрироваться в Яндекс Ритме, автору нужно указать ссылку на свой открытый аккаунт в соцсети или мессенджере, где он уже публикует рекомендации товаров, и пройти модерацию.

После подключения пользователи могут размещать публикации с товарами, создавать тематические подборки и делиться ссылками. Контент появляется в ленте Ритма и может быть показан в рекомендациях на главной странице Поиска.

Кроме того, материалы сервиса доступны пользователям приложения Яндекс с Алисой AI.

Доход блогеров зависит от действий пользователей

Монетизация в Яндекс Ритме построена по модели CPA (Cost Per Action). То есть вознаграждение начисляется за конкретные действия аудитории — например, покупку товара или оформление заявки.

По данным сервиса, авторы, которые регулярно публикуют контент, могут зарабатывать в среднем до 160 тыс. рублей в месяц. Максимальный доход некоторых участников платформы достигает 400 тыс. рублей ежемесячно.

Контекст

Большинство россиян смотрят контент блогеров ежедневно, сообщал сервис онлайн-опросов Anketolog.ru. Каждый пятый тратит на это более четырёх часов в день.

Самые популярные площадки:

Telegram — 73%,

ВКонтакте — 48%,

YouTube — 45%,

Instagram* — 35%.

Самые популярные темы блогов:

новости — 42%,

кулинария — 39%,

путешествия — 36%.

Самым востребованным форматом остаются короткие видео — их предпочитают 64% опрошенных.

60% россиян ежедневно потребляют контент блогеров: самая популярная площадка — Telegram Большинство тратят на это 1-2 часа в день Читайте также

Большинство респондентов (86%) не против того, чтобы блогеры зарабатывали на своей аудитории, если контент остаётся качественным, а 97% считают обязательной маркировку рекламы. При выборе авторов для пользователей важны честность, искренность и экспертность, а главными причинами отписки остаются обман и агрессивное поведение. К использованию ИИ в создании контента россияне относятся в основном нейтрально или положительно: 85% допускают его применение, а 79% выступают за маркировку такого контента.

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