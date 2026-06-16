Конференция Conversations от Just AI в Петербурге: VK, Wildberries и другие расскажут, как зарабатывают на ИИ

25 и 26 июня в Санкт-Петербурге пройдёт конференция Conversations от Just AI , разработчика решений на базе искусственного интеллекта. Спикеры обсудят внедрение генеративного ИИ в бизнес, ИИ-агентов, новые подходы к созданию продуктов, изменения на венчурном рынке и технологические аспекты разработки ИИ-решений. Среди заявленных участников конференции — Lenta Tech, VK, «Северсталь», Wildberries, «Норникель», S7 Tech Lab, «Битрикс24», X5 Dodo Engineering и другие компании.

В первый день обсудят влияние ИИ на бизнес и венчурный рынок

25 июня на конференции пройдут треки «Бизнес» и AI-Native про влияние генеративного ИИ на бизнес. В рамках бизнес-трека спикеры расскажут о масштабировании ИИ-проектов, оценке их эффективности, возврате инвестиций и трансформации бизнес-процессов. Также речь пойдёт о том, как искусственный интеллект влияет на корпоративную культуру.

Отдельная часть программы будет посвящена AI-native-компаниям. Стартапы, инвесторы и представители корпораций обсудят:

создание продуктов на базе искусственного интеллекта;

изменения на венчурном рынке и новые подходы к оценке стартапов;

внедрение автономных ИИ-систем в работу крупных компаний.

Одним из центральных событий дня станет «Битва агентов». Участники продемонстрируют работу ИИ-агентов в реальных задачах, после чего эксперты выберут лучшие решения.

Вечером состоится церемония вручения премии Generation AI Awards 2026, посвящённой применению генеративного ИИ в бизнесе. Победителя специальной номинации «Выбор генеративного AI» определит AION — ИИ-агент, обученный на результатах прошлогодней премии.

Во второй день покажут, как используют генеративный ИИ в продуктах

Второй день конференции будет посвящён практическому применению генеративного ИИ. В треке «Продукты» обсудят использование технологии в B2B- и B2C-решениях, экономику продуктов, метрики эффективности и концепцию Agentic UX, при которой пользователь взаимодействует не только с интерфейсом, но и с ИИ-агентами.

Участники также поговорят о том, как выводить AI-решения в промышленную эксплуатацию и какие навыки потребуются продакт-менеджерам в ближайшие годы.

В этот же день на конференции будет проходить технологический трек, посвящённый инженерным задачам при работе с генеративным ИИ. В программе — AI-агенты, мультиагентные системы (Multi-Agent Systems), а также вопросы инфраструктуры и безопасности. Отдельное внимание уделят инструментам для разработчиков, небольшим языковым моделям (SLM) и технологиям голосового взаимодействия с ИИ.

Конференция пройдёт в отеле Airportcity Plaza и в онлайне. Программа и билеты уже на сайте конференции.