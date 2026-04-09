Мессенджер imo в России в 2026 году: где скачать, как установить и начать пользоваться

Мессенджер imo в России в 2026 году: где скачать, как установить и начать пользоватьсяВ чём причина популярности мессенджера в России и чем он отличается от конкурентов
Изначально imo задумывался разработчиками как веб-сервис-агрегатор, который позволял подключить несколько сторонних платформ для общения и вести переписку из одного окна браузера. Теперь это полноценный мессенджер, который вошёл в топ-5 приложений для общения в России, по данным Mediascope за 2025 год. В обзоре Russian Business — как безопасно скачать и установить imo на Android и iPhone, пройти регистрацию и начать общаться.
Что такое мессенджер imo и почему он стал популярен в России
imo — американский кроссплатформенный мессенджер для переписки, аудио- и видеозвонков, обмена файлами и группового общения. Сервис доступен на Android, iOS, Windows и Mac, а сам разработчик делает ставку на бесплатные звонки, простоту использования и работу даже при слабом интернете.
История создания и разработчики приложения
Мессенджер imo появился в 2005 году в США. Его развивала компания PageBites, Inc. — дочерняя структура американской Singularity IM. Проектом с самого начала занимаются братья Жорж и Ральф Харик. Изначально imo был не отдельным мессенджером, а веб-сервисом, который собирал переписку из разных платформ в одном окне. Позже разработчики отказались от этого формата и начали развивать imo как самостоятельный сервис для общения.
Основная миссия и целевая аудитория imo
На официальном сайте imo указано, что сервисом пользуются более 200 млн человек более чем в 170 странах, а интерфейс переведён на 62 языка. По словам разработчиков, мессенджер в первую очередь ориентирован на людей, которым важно общаться с близкими и знакомыми за границей — созваниваться, переписываться и не тратить лишние деньги на связь.
Причины роста популярности imo в РФ в 2026 году
В августе 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Signal на территории России, в октябре того же года — к Discord, а в декабре — к Viber. В конце 2025 года в России частично ограничили работу WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), а в марте 2026 года — Telegram. По данным Mediascope, которые приводит Forbes, в декабре 2025 года imo вышел на пятое место по популярности в России, месячная аудитория мессенджера достигла 9,82 млн человек.
Где скачать imo официально и безопасно
На сайте сервиса есть страница загрузки с версиями для Android, iOS, Windows и Mac. Приложение для Android также доступно в RuStore и Google Play, на iPhone и iPad — в App Store.
Как проверить подлинность приложения перед установкой
В Google Play официальное приложение опубликовано от имени imo-International Calls & Chat и связано с сайтом imo.im, а в разделе «О разработчике» указан PageBites, Inc. В App Store и RuStore в качестве разработчика указан imo.im. Если ссылка ведёт на другой домен или в карточке стоит неизвестный издатель, приложение лучше не устанавливать.
Осторожно: в поисковой выдаче рядом с официальными ссылками часто попадаются и сторонние варианты: APK-каталоги (сторонние каталоги, где можно скачать установочный файл приложения для Android), зеркала сайтов — то есть их копии — и приложения с похожими названиями. Безопаснее всего скачивать imo с официального сайта или из крупных магазинов приложений, на которые ведёт сам разработчик.
Как установить imo на Android и iOS в России
Пошаговая установка на Android: от скачивания до запуска
На Android порядок действий при установке выглядит так:
- Открыть магазин приложений, например RuStore или Google Play.
- Найти карточку приложения imo и проверить имя разработчика. Нажать «Скачать» или «Установить».
Также можно открыть страницу загрузки на официальном сайте imo и скачать установочный .apk-файл. Перед установкой может понадобиться разрешить в настройках смартфона запуск файлов из внешних источников.
После установки нужно открыть приложение, дать ему доступ к микрофону, галерее и контактам, а затем войти по номеру телефона.
Разработчики imo в справке на официальном сайте указывают три возможные причины возникновения сбоя при скачивании или установке приложения:
- слабая сеть;
- нехватка памяти;
- несовместимая версия операционной системы на устройстве — например, если смартфон работает на слишком старой версии Android или iOS.
Если приложение устанавливается, но работает с перебоями во время звонков, сервис рекомендует:
- проверить качество соединения;
- обновить приложение;
- разрешить доступ к микрофону и камере;
- закрыть лишние фоновые приложения.
Установка на iPhone и iPad: нюансы для российских пользователей
На устройствах Apple imo устанавливается через App Store. В карточке приложения указано, что понадобится версия iOS 13.0 или новее, а для iPad — iPadOS 13.0 или новее. После загрузки нужно открыть приложение, разрешить доступ к микрофону, контактам и другим нужным функциям, ввести номер телефона и войти в аккаунт.
После первого запуска стоит сразу проверить базовые настройки:
- язык — его можно оставить таким же, как в системе телефона, или поменять в приложении;
- уведомления — например, настроить звук или отключить его;
- доступ к камере, микрофону, контактам и памяти устройства — чтобы работали звонки, поиск контактов и обмен файлами.
Как пользоваться imo: регистрация и основные функции
Регистрация аккаунта по номеру телефона
Регистрация в imo привязана к номеру телефона. Сервис работает с российскими номерами. В официальной инструкции разработчик предлагает:
- Выбрать страну выпуска сим-карты.
- Ввести номер телефона.
- Получить код подтверждения и ввести его в специальное поле на экране приложения.
После подтверждения номера можно сразу перейти к заполнению профиля и поиску контактов.
Настройка профиля и начало общения
После входа в imo можно отредактировать аватар, имя и краткую информацию о себе через настройки профиля. Также в приложении доступна настройка параметров приватности:
- кто видит профиль;
- кто может связаться с владельцем аккаунта;
- какие персональные данные остаются открытыми.
Согласно данным на официальном сайте imo, номер телефона по умолчанию не показывается другим пользователям, тогда как фото профиля и имя могут быть видны в зависимости от выбранных настроек.
В плане интерфейса imo мало отличается от других мессенджеров: для начала общения нужно открыть контакт или чат, написать сообщение и нажать на кнопку «Отправить». Перед отправкой можно включить приватный режим общения, смахнув чат вверх. Чтобы позвонить по видео, достаточно открыть карточку собеседника и нажать кнопку со значком в виде камеры. А нажав кнопку «+», можно отправить фото, видео, контакты, геолокацию и файлы.
Группы, каналы и персонализация интерфейса
Мессенджер imo поддерживает общение не только в личных, но и в групповых чатах. Можно создавать приватные группы для общения с несколькими участниками, а также запускать групповые голосовые и видеозвонки. Помимо групп, в приложении есть каналы с поиском и разделением на категории и комнаты по интересам. Интерфейс тоже можно подстроить под себя: внутри настроек imo доступна замена обоев и темы приложения.
Безопасность imo
Шифрование данных и защита личной информации
Разработчики imo заявляют, что сервис использует сквозное шифрование для сообщений, аудио- и видеозвонков. На официальном сайте среди мер защиты также указаны защищённое хранение данных, контроль доступа и регулярные проверки безопасности.
В политике конфиденциальности сказано, что сервис собирает не только номер телефона, но и технические данные устройства, сведения об использовании приложения и часть данных, связанных с доступами, например к микрофону или галерее.
Соответствует ли imo требованиям российского законодательства
В России на работу мессенджеров распространяются требования ст. 10.1 закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года. После принятия поправок в виде федеральных законов № 374-ФЗ и № 375-ФЗ от 6 июля 2016 года к мессенджерам ужесточили требования как к организаторам распространения информации, в том числе по передаче сведений для включения в профильный реестр и исполнению связанных с ним обязанностей.
В 2017 году из-за внесённых в закон изменений мессенджер imo внесли в список запрещённых в России сайтов — тогда владелец не предоставил данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Но через два месяца сервис исключили из списка: компания Pagebites, Inc. предоставила необходимую информацию для реестра. В мае 2025 года Московский мировой суд назначил штраф в размере 800 тыс. рублей за то, что Pagebites не исполняет обязанности организатора распространения информации. В данный момент сервис функционирует на территории России без ограничений.
Часто задаваемые вопросы об imo в России
Работает ли imo без привязки к российскому номеру?
Для регистрации в imo нужен номер любой страны, в которой доступен мессенджер. Совсем без привязки к номеру сервис не работает, потому что создание и подтверждение аккаунта происходит по коду верификации, который отправляется на телефон.
Как восстановить доступ к аккаунту при смене телефона?
В настройках аккаунта есть функция «Изменить номер телефона», но она работает только при доступе к старому номеру. Если доступ к старому номеру утрачен, imo рекомендует сначала восстановить его у оператора, а если это невозможно — обратиться в техподдержку для удаления старого аккаунта, а затем зарегистрировать новый. Также для удобного доступа рекомендуется добавлять в профиль адрес электронной почты.
Что делать, если imo не подключается или тормозит?
Может помочь перезагрузка телефона, обновление приложения до последней версии, выключение и включение заново функции доступа к вайфаю или мобильной сети. Также нужно убедиться, что приложению открыты доступы к сети, микрофону и камере. Если сбой происходит во время звонка, разработчики рекомендуют сменить сеть, закрыть фоновые приложения и проверить качество соединения. Кроме того, причина может скрываться во временном сбое на стороне сервиса — тогда придётся дождаться окончания технических работ.