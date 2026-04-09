Мессенджер imo в России в 2026 году: где скачать, как установить и начать пользоваться

Изначально imo задумывался разработчиками как веб-сервис-агрегатор, который позволял подключить несколько сторонних платформ для общения и вести переписку из одного окна браузера. Теперь это полноценный мессенджер, который вошёл в топ-5 приложений для общения в России, по данным Mediascope за 2025 год. В обзоре Russian Business — как безопасно скачать и установить imo на Android и iPhone, пройти регистрацию и начать общаться.

Что такое мессенджер imo и почему он стал популярен в России

imo — американский кроссплатформенный мессенджер для переписки, аудио- и видеозвонков, обмена файлами и группового общения. Сервис доступен на Android, iOS, Windows и Mac, а сам разработчик делает ставку на бесплатные звонки, простоту использования и работу даже при слабом интернете.

История создания и разработчики приложения

Мессенджер imo появился в 2005 году в США. Его развивала компания PageBites, Inc. — дочерняя структура американской Singularity IM. Проектом с самого начала занимаются братья Жорж и Ральф Харик. Изначально imo был не отдельным мессенджером, а веб-сервисом, который собирал переписку из разных платформ в одном окне. Позже разработчики отказались от этого формата и начали развивать imo как самостоятельный сервис для общения.

Основная миссия и целевая аудитория imo

На официальном сайте imo указано, что сервисом пользуются более 200 млн человек более чем в 170 странах, а интерфейс переведён на 62 языка. По словам разработчиков, мессенджер в первую очередь ориентирован на людей, которым важно общаться с близкими и знакомыми за границей — созваниваться, переписываться и не тратить лишние деньги на связь.

Причины роста популярности imo в РФ в 2026 году

В августе 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Signal на территории России, в октябре того же года — к Discord, а в декабре — к Viber. В конце 2025 года в России частично ограничили работу WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), а в марте 2026 года — Telegram. По данным Mediascope, которые приводит Forbes, в декабре 2025 года imo вышел на пятое место по популярности в России, месячная аудитория мессенджера достигла 9,82 млн человек.

Где скачать imo официально и безопасно

На сайте сервиса есть страница загрузки с версиями для Android, iOS, Windows и Mac. Приложение для Android также доступно в RuStore и Google Play, на iPhone и iPad — в App Store.

Как проверить подлинность приложения перед установкой

В Google Play официальное приложение опубликовано от имени imo-International Calls & Chat и связано с сайтом imo.im, а в разделе «О разработчике» указан PageBites, Inc. В App Store и RuStore в качестве разработчика указан imo.im. Если ссылка ведёт на другой домен или в карточке стоит неизвестный издатель, приложение лучше не устанавливать.

Осторожно: в поисковой выдаче рядом с официальными ссылками часто попадаются и сторонние варианты: APK-каталоги (сторонние каталоги, где можно скачать установочный файл приложения для Android), зеркала сайтов — то есть их копии — и приложения с похожими названиями. Безопаснее всего скачивать imo с официального сайта или из крупных магазинов приложений, на которые ведёт сам разработчик.

Как установить imo на Android и iOS в России

Пошаговая установка на Android: от скачивания до запуска

На Android порядок действий при установке выглядит так:

Открыть магазин приложений, например RuStore или Google Play. Найти карточку приложения imo и проверить имя разработчика. Нажать «Скачать» или «Установить».

Также можно открыть страницу загрузки на официальном сайте imo и скачать установочный .apk-файл. Перед установкой может понадобиться разрешить в настройках смартфона запуск файлов из внешних источников.

После установки нужно открыть приложение, дать ему доступ к микрофону, галерее и контактам, а затем войти по номеру телефона.

Разработчики imo в справке на официальном сайте указывают три возможные причины возникновения сбоя при скачивании или установке приложения:

слабая сеть;

нехватка памяти;

несовместимая версия операционной системы на устройстве — например, если смартфон работает на слишком старой версии Android или iOS.

Если приложение устанавливается, но работает с перебоями во время звонков, сервис рекомендует:

проверить качество соединения;

обновить приложение;

разрешить доступ к микрофону и камере;

закрыть лишние фоновые приложения.

Установка на iPhone и iPad: нюансы для российских пользователей

На устройствах Apple imo устанавливается через App Store. В карточке приложения указано, что понадобится версия iOS 13.0 или новее, а для iPad — iPadOS 13.0 или новее. После загрузки нужно открыть приложение, разрешить доступ к микрофону, контактам и другим нужным функциям, ввести номер телефона и войти в аккаунт.

После первого запуска стоит сразу проверить базовые настройки:

язык — его можно оставить таким же, как в системе телефона, или поменять в приложении;

уведомления — например, настроить звук или отключить его;

доступ к камере, микрофону, контактам и памяти устройства — чтобы работали звонки, поиск контактов и обмен файлами.

Как пользоваться imo: регистрация и основные функции

Регистрация аккаунта по номеру телефона

Регистрация в imo привязана к номеру телефона. Сервис работает с российскими номерами. В официальной инструкции разработчик предлагает:

Выбрать страну выпуска сим-карты. Ввести номер телефона. Получить код подтверждения и ввести его в специальное поле на экране приложения.

После подтверждения номера можно сразу перейти к заполнению профиля и поиску контактов.

Настройка профиля и начало общения

После входа в imo можно отредактировать аватар, имя и краткую информацию о себе через настройки профиля. Также в приложении доступна настройка параметров приватности:

кто видит профиль;

кто может связаться с владельцем аккаунта;

какие персональные данные остаются открытыми.

Согласно данным на официальном сайте imo, номер телефона по умолчанию не показывается другим пользователям, тогда как фото профиля и имя могут быть видны в зависимости от выбранных настроек.

В плане интерфейса imo мало отличается от других мессенджеров: для начала общения нужно открыть контакт или чат, написать сообщение и нажать на кнопку «Отправить». Перед отправкой можно включить приватный режим общения, смахнув чат вверх. Чтобы позвонить по видео, достаточно открыть карточку собеседника и нажать кнопку со значком в виде камеры. А нажав кнопку «+», можно отправить фото, видео, контакты, геолокацию и файлы.

Группы, каналы и персонализация интерфейса

Мессенджер imo поддерживает общение не только в личных, но и в групповых чатах. Можно создавать приватные группы для общения с несколькими участниками, а также запускать групповые голосовые и видеозвонки. Помимо групп, в приложении есть каналы с поиском и разделением на категории и комнаты по интересам. Интерфейс тоже можно подстроить под себя: внутри настроек imo доступна замена обоев и темы приложения.

Безопасность imo

Шифрование данных и защита личной информации

Разработчики imo заявляют, что сервис использует сквозное шифрование для сообщений, аудио- и видеозвонков. На официальном сайте среди мер защиты также указаны защищённое хранение данных, контроль доступа и регулярные проверки безопасности.

В политике конфиденциальности сказано, что сервис собирает не только номер телефона, но и технические данные устройства, сведения об использовании приложения и часть данных, связанных с доступами, например к микрофону или галерее.

Соответствует ли imo требованиям российского законодательства

В России на работу мессенджеров распространяются требования ст. 10.1 закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года. После принятия поправок в виде федеральных законов № 374-ФЗ и № 375-ФЗ от 6 июля 2016 года к мессенджерам ужесточили требования как к организаторам распространения информации, в том числе по передаче сведений для включения в профильный реестр и исполнению связанных с ним обязанностей.

В 2017 году из-за внесённых в закон изменений мессенджер imo внесли в список запрещённых в России сайтов — тогда владелец не предоставил данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Но через два месяца сервис исключили из списка: компания Pagebites, Inc. предоставила необходимую информацию для реестра. В мае 2025 года Московский мировой суд назначил штраф в размере 800 тыс. рублей за то, что Pagebites не исполняет обязанности организатора распространения информации. В данный момент сервис функционирует на территории России без ограничений.