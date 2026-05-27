В работе «Яндекс Диска» произошёл сбой 27 мая — пользователи не могут загрузить и скачать файлы

27 мая пользователи начали массово жаловаться на сбой в работе Яндекс Диска. По данным сервиса DownDetector, основная проблема связана с работой сайта — на неё приходится 65% всех сообщений о неполадках. Пользователи пишут, что не могут открыть, загрузить, скачать, переименовать или перенести файлы. В пресс-службе Яндекс 360 заявили Russian Business, что сейчас сервисы работают в штатном режиме.

Пик жалоб пришёлся на 16:00 мск 27 мая

Согласно графику сбоев, резкий рост обращений начался около 16:00 мск. До этого количество жалоб оставалось минимальным, однако затем число сообщений от пользователей превысило 400.

В комментариях пользователи сообщают о проблемах с доступом к файлам и работой самого сервиса. По их словам, файлы не скачиваются и не загружаются, а часть функций внутри сервиса работает некорректно: пользователи могут просматривать файлы, но не могут переименовывать или переносить их.

В Яндексе подтвердили сбой в работе сервиса

В пресс-службе Яндекс 360 подтвердили, что часть пользователей столкнулась с трудностями в работе сервисов.

«Некоторые пользователи столкнулись с временными трудностями в работе сервисов. Сейчас все работает в штатном режиме», — сообщили Russian Business в пресс-службе Яндекс 360.

Москва и Петербург — лидеры по числу жалоб

Больше всего сообщений о проблемах поступило из Москвы — 8% от общего числа обращений за последний час. На втором месте Санкт-Петербург — 7%. Далее следуют:

Московская область — 5%;

Самарская область — 4%;

Ленинградская область — 3%.

Ччаще всего пользователи жалуются именно на работу сайта Яндекс Диска. Структура обращений за последние 24 часа выглядит так:

сбой сайта — 65%;

общий сбой — 17%;

сбой мобильного приложения — 15%;

сбой сервиса — 1%.

В комментариях пользователи также пишут, что сервис не работает как в браузере, так и внутри мобильного приложения.

Наибольшее число жалоб — на устройства Windows

Чаще всего сообщения о сбоях поступают от пользователей Windows — на них приходится 57,6% всех обращений за последний час. Далее идут пользователи iOS с долей 15,3%, Android — 13,9% и Mac OS X — 11,6%. Меньше всего жалоб поступило от пользователей Linux — 1,4%.

Жалобы фиксируются у пользователей разных интернет-провайдеров, что может указывать на проблемы на стороне самого сервиса, а не отдельных операторов связи.