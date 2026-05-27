ЦБ заявил о необходимости окончательного ухода Visa и Mastercard: эксперты уточняют — это снизит расходы регулятора

Карты Visa и Mastercard должны окончательно уйти с российского рынка, заявила директор департамента национальной платёжной системы Центробанка Алла Бакина. По её словам, международные системы «не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали», а их доля в России сейчас составляет менее 17%. Эксперты подчёркивают, что Visa и Mastercard де-факто уже ушли из России, а внутренний рынок за последние три года окончательно перестроился на карты «Мир» и СБП.

Платежи по картам Visa в России проходят через систему «Мир»

Visa и Mastercard остановили операции в России ещё весной 2022 года, пишут РИА Новости. Однако карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать внутри страны, поскольку их обслуживание взяла на себя НСПК — оператор платёжной системы «Мир».

Сегодня такие карты фактически работают как «Мир» в оболочке Visa и Mastercard, пояснил финансовый и инвестиционный советник, член Совета Национальной ассоциации специалистов финансового планирования, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

«Когда вы прикладываете карту Visa к терминалу в “Пятёрочке”, платёж идёт по рельсам НСПК, а не по каналам Visa. Логотип на карте — декорация, а не функционал», — отметил Алексей Тараповский.

По его словам, внутри России продолжают работать оплата, подписки и привязка к приложениям. При этом уже недоступны оплата и снятие наличных за рубежом, Apple Pay, Google Pay и чарджбэк*Механизм возврата денег через платёжную систему, если у покупателя возник спор с продавцом через международные системы.

ЦБ начал отказываться от инфраструктуры для старых карт Visa и Mastercard

Директор департамента национальной платёжной системы Центробанка Алла Бакина заявила, что доля международных платёжных систем в России сейчас составляет менее 17%. С 1 января 2025 года истекли сертификаты безопасности чипов всех карт Visa и Mastercard, сообщал ранее генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Те карты Visa и Mastercard, которые остаются в обращении, финансовый и инвестиционный советник Алексей Тараповский назвал «доживающим» пластиком. При этом НСПК продолжает нести расходы на поддержку инфраструктуры для обработки таких карт, что, по словам эксперта, и стало одной из причин недовольства регулятора.

Полный уход Visa и Mastercard почти не изменит внутренний рынок России

Для внутреннего рынка последствия полного ухода Visa и Mastercard будут минимальными, считает финансовый и инвестиционный советник, член Совета Национальной ассоциации специалистов финансового планирования, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

«Для внутреннего рынка последствия будут минимальными — и это не прогноз, а констатация свершившегося факта. Переход на «Мир» состоялся. По данным ЦБ, доля карт “Мир” в общем объёме операций внутри страны превышает 80%. Инфраструктура работает, терминалы настроены, приложения банков интегрированы. Полный уход Visa и Mastercard — это скорее юридическая уборка, чем реальное изменение», — подчеркнул Алексей Тараповский.

По его словам, наиболее заметно уход Visa и Mastercard почувствуют россияне, которые часто бывают за границей. Карту «Мир» принимают только в ограниченном числе стран — в Турции, ряде стран СНГ и частично в Юго-Восточной Азии.

Алексей Тараповский отметил, что запрос на возвращение Visa и Mastercard сохраняется в основном у часто путешествующих россиян, однако эта аудитория слишком мала, чтобы влиять на стратегические решения регулятора.

ЦБ хочет снизить нагрузку на инфраструктуру НСПК

Полный уход Visa и Mastercard позволит банкам упростить техническую инфраструктуру и сократить издержки, считает Алексей Тараповский. По его словам, российскому рынку больше не нужно поддерживать два стандарта обработки платежей, поэтому речь идёт скорее о снижении расходов, чем о появлении новых рисков.

Эксперт отметил, что заявление директора департамента национальной платёжной системы Центробанка Аллы Бакиной связано не столько с борьбой против международных систем, сколько с желанием сократить лишнюю инфраструктурную нагрузку на НСПК.

Главной нерешённой проблемой эксперт назвал отсутствие полноценной международной альтернативы у платёжной системы «Мир». По его мнению, окончательный уход Visa и Mastercard не решает этот вопрос, а наоборот делает его более заметным.