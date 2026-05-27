М.Видео запускает собственную сеть ПВЗ — ранее компания доставляла товары через другие сервисы

М.Видео запустила платформу для регистрации партнёрских пунктов выдачи заказов по всей России, сообщили в компании. Для запуска точки предпринимателям потребуется помещение площадью от 20 кв. м. Компания обещает минимальный порог входа, готовое программное обеспечение и базовые материалы для брендирования.

Компания предоставит базовые элементы фирменного стиля для ПВЗ

Платформа для регистрации партнёров заработала на сайте open.mvideo.ru 27 мая 2026 года. Предприниматели могут самостоятельно подать заявку на подключение к инфраструктуре компании и открытие собственного пункта выдачи заказов М.Видео.

В пресс-службе подчеркнули, что компания ориентируется на быстрое расширение сети ПВЗ с минимальными затратами для партнёров. Для открытия точки:

нужно помещение от 20 кв. м,

фирменное оформление — их предоставит М.Видео.

Для ПВЗ М.Видео создала собственное программное обеспечение

Для сети ПВЗ компания создала отдельное программное обеспечение с «простым и интуитивно понятным интерфейсом». По данным М.Видео, система позволяет быстро подключить точку к операционным процессам компании и не требует длительного обучения сотрудников.

В компании рассчитывают, что развитие сети ПВЗ поможет территориально расширить логистику, сократить сроки получения заказов и повысить доступность сервисов в небольших населённых пунктах.

Ранее М.Видео выдавала товары в партнёрских ПВЗ Яндекс.Маркета и СДЭК и постаматах 5post

Генеральный директор М.Видео Владислав Бакальчук сообщил, что с прошлого года в дополнение к постаматам 5post компания запустила выдачу в партнёрских ПВЗ Яндекс.Маркета и СДЭК.

«Новый проект позволит партнёрам быстро запускать точки выдачи заказов с минимальными дополнительными инвестициями, используя технологии, операционные процессы и узнаваемость “М.Видео”», — отметил Владислав Бакальчук, генеральный директор М.Видео.

В компании заявили, что М.Видео продолжает трансформироваться в платформу, которая объединяет онлайн-продажи, розничную сеть, логистику, сервисные продукты и партнёрскую экосистему.

Контекст

Маркетплейс М.Видео по итогам I квартала 2026 года увеличил оборот до 7,45 млрд рублей — это втрое больше, чем годом ранее. В марте показатель достиг 3,11 млрд рублей, показав рост на 404% год к году и на 39% к февралю. В марте к маркетплейсу присоединились 1,6 тыс. новых продавцов, а всего за квартал — 3,2 тыс. селлеров, что на 60% больше, чем в конце 2025 года. Оборот маркетплейса М.Видео вырос в 3 раза за год — доход компании за I квартал 2026-го достиг 7,45 млрд ₽ Читать

В марте 2026 года пост генерального директора М.Видео занял Владислав Бакальчук. До этого, с августа 2025-го, он отвечал за цифровую трансформацию компании.