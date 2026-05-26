Wildberries отложил введение равных комиссий для селлеров из России и Китая — пока ведутся переговоры с госорганами

Объединённая компания Wildberries и Russ (RWB) приняла решение отсрочить внедрение равных условий работы для продавцов из России и Китая на платформе Wildberries, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что единые правила начнут действовать с 25 мая. Компания продолжает обсуждение изменений с государственными органами, а также проводит углублённый анализ эффективности предлагаемых мер.

Китайские продавцы платят Wildberries вдвое меньше российских

Изменения предполагали, что комиссии для продавцов из России и Китая по разным категориям товаров станут одинаковыми. Сейчас китайские селлеры платят Wildberries 11–14% от стоимости товара, тогда как комиссии для российских продавцов примерно вдвое выше.

Кроме того, маркетплейс планировал ввести единые правила скидок для покупателей за счёт платформы, расширить рекламные инструменты для продавцов и автоматизировать механизм добровольного отказа селлеров от участия в скидочных программах Wildberries.

Компания взяла паузу перед введением новых правил

В Wildberries уточнили, что диалог с федеральными структурами по поводу запланированных изменений пока не завершён. Сейчас компания анализирует, насколько предлагаемые инициативы будут действенными.

«На реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время», — отмечается в официальном заявлении, которое цитирует ТАСС.

Российские товары начнут поставлять в Китай через Wildberries

Ранее Wildberries запустила пилотный проект по организации экспорта продукции из РФ в КНР. Представители китайского бизнеса смогут приобретать отечественные товары оптом, используя логистическую и технологическую инфраструктуру торговой площадки. Проект реализуется в формате B2B-транзакций — по аналогии с тем, как российские селлеры оформляют закупки продукции из Китая.

В рамках проекта предприниматели из Китая смогут оформлять оптовые закупки российских товаров через платформу Wildberries, а также пользоваться логистическими и таможенными сервисами компании.

На первом этапе Wildberries будет вручную подбирать российских производителей и покупателей через систему заявок, а в будущем планирует полностью автоматизировать процесс оптовых заказов.

Китайский рынок оказался одним из самых сложных для экспорта

Как сообщил Russian Business топ-менеджер Wildberries, рынок КНР оказался высококонкурентной средой. Местные компании в первую очередь нацелены на экспорт собственной продукции, а не на импорт зарубежных товаров. Развитие экспортного направления Wildberries реализуется в рамках запроса государства на увеличение поставок российской продукции в Китай.

В Wildberries считают, что наиболее перспективными категориями для поставок в Китай станут товары повседневного спроса, продукция для красоты, бренды с национальной самобытностью и продукты питания.