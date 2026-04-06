Wildberries уравняет комиссии для продавцов из России и Китая — и даст селлерам возможность отказаться от скидок

Компания RWB направила в ФАС предложение по обеспечению прозрачных условий работы для предпринимателей. Продавцы смогут отказываться от акций и скидок на Wildberries, которые проводятся за счёт платформы. Также компания выравняет комиссии для российских и китайских продавцов — сейчас иностранные селлеры платят платформе вдвое меньше, чем отечественные.

Комиссии Wildberries для российских и китайских селлеров станут одинаковыми

Одним из ключевых изменений в рамках предложенного комплекса мер станет выравнивание комиссий для российских и китайских продавцов. Сейчас комиссия для иностранных селлеров значительно ниже, чем у российских продавцов: в среднем — в два раза.

В частности, китайские продавцы платят платформе Wildberries от 11 до 14%, следует из данных Ассоциации участников рынка электронной коммерции, на которые ссылаются «Ведомости».

Wildberries автоматизирует механизм отказа продавцов от скидок за счёт платформы

RWB также автоматизирует механизм добровольного отказа от скидок, которые предоставляются за счёт маркетплейса. Речь идёт о скидке постоянного покупателя, которую маркетплейс компенсирует из полученной от продавца комиссии.

Селлеры смогут самостоятельно управлять этим параметром: например, включать или отключать скидки в личном кабинете селлера, а также настраивать условия через личный кабинет.

Wildberries закрепит правила ценообразования и скидок на платформе

Компания разрабатывает отдельную коммерческую политику, которая будет представлена на согласование ФАС в ближайшее время, сообщает пресс-служба RWB. Документ должен закрепить:

принципы формирования цен на платформе;

правила определения и предоставления скидок за счёт маркетплейса.

В компании ожидают, что новая политика повысит прозрачность условий работы и снизит неопределённость для предпринимателей-партнеров маркетплейса.

В RWB также отмечают, что маркетплейс продолжит внедрять инструменты для того, чтобы развивать платформенное предпринимательство на принципах партнерства и конкуренции.

Контекст

Более трети продавцов на маркетплейсах готовы снижать цены, если комиссии уменьшатся хотя бы на 1%. При этом каждый пятый селлер вынужден повышать стоимость во время акций, а почти половина — чтобы компенсировать рост затрат.

Участие в акциях фактически становится обязательным, поскольку алгоритмы маркетплейсов активнее продвигают товары со скидками. Треть продавцов пересматривают цены несколько раз в месяц, ориентируясь на конкурентов, сезонность и себестоимость.

Давление на продавцов усиливает рост комиссий: у Wildberries они выросли с 16,6% до 26,3% (до 31,5% с логистикой), у Ozon — с 14% до 22,9% (до 32,9% совокупно). В отдельных категориях за год увеличились в 1,5–2 раза.