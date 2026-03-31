Селлеры на маркетплейсах готовы снизить цены, если комиссия упадёт хотя бы на 1%: с 2023-го тарифы выросли в 2 раза
Каждый второй продавец планирует повысить цены в ближайшие 1–2 месяца.
Треть продавцов на маркетплейсах готовы снижать стоимость своих товаров, если комиссия сократится на 3–5%, следует из аналитики исследовательского центра «Позиция». Больше 20% селлеров вынуждены поднимать цены, когда маркетплейсы проводят акции. Почти половина продавцов повышают стоимость, чтобы компенсировать увеличение затрат на производство товара.
Больше трети продавцов снизят цены, если упадёт стоимость товара у поставщика
Почти треть — 29% — селлеров готовы снижать цены на свои товары, если комиссия от маркетплейсов сократится на 3–5%. Каждый четвёртый продавец готов сделать свой товар дешевле, если тарифы маркетплейсов снизятся на 5–10%.
Есть и другие факторы, влияющие на ценообразование у селлеров. Например:
- 36% продавцов готовы снизить цены, если уменьшится стоимость товара у поставщика,
- 29% — если будут выполнены планы продаж,
- 19% — если спрос на их продукцию упадёт.
Треть предпринимателей пересматривают цены на свои товары несколько раз в месяц. Они анализируют спрос, предложения конкурентов, сезонные колебания и себестоимость продукта.
Продавцы не могут не участвовать в акциях от маркетплейсов
Каждый пятый продавец уточняет: акции маркетплейсов вынуждают селлеров повышать цены, чтобы компенсировать потери. При этом не участвовать в скидках платформы рискованно для бизнеса: алгоритмы маркетплейсов продвигают продукцию со скидками активнее, чем неакционные товары.
Каждый второй опрошенный предприниматель собирается увеличивать цены на свою продукцию в ближайшие 1–2 месяца.
- 41% селлеров поднимут цены, чтобы покрыть рост затрат на производство товаров.
- 27% увеличивают стоимость, чтобы сравняться с конкурентами.
- 42% хотят увеличить стоимость своих товаров на маркетплейсе, чтобы получить больше прибыли.
При этом половина участников опроса пока не планирует изменений.
Средний рост комиссии на маркетплейсах — 10–20%
За последние три года комиссия для продавцов на Wildberries увеличилась с 16,6% до 26,3%, а вместе с логистическими расходами достигла 31,5% от стоимости товара. У Ozon тариф вырос с 14% до 22,9%, при этом суммарная нагрузка на продавцов поднялась до 32,9% в 2026-м.
В ряде категорий товаров за последний год комиссии увеличились в 1,5–2 раза. Например, в сегменте косметики комиссии за год могли увеличиться вдвое — примерно с 20% до 40%.
Контекст
Чаще всего на маркетплейсах представлены небольшие организации, для которых повышение комиссий — серьёзный вызов: в 60% случаев — микробизнес, в 40% — малые компании.
Предприниматели стараются работать на разных площадках, чтобы увеличивать продажи своих товаров. Среди опрошенных продавцов:
- 56% работают на Ozon,
- 44% — на Wildberries,
- 30% — на Яндекс Маркете,
- 10% — на Мегамаркете,
- 1% — на «Магнит Маркете».
Самые популярные категории, в которых работают селлеры — одежда и обувь, товары для дома, косметика, электроника и бытовая техника.
