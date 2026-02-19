Комиссии маркетплейсов за три года выросли на 60% — из-за этого селлеры стали получать лишь 69% от выручки

В период с 2023 по 2025 год комиссии платформ для селлеров выросли на 58–63%. пишет «Коммерсант». Расходы на логистику за этот же период увеличились на 33–89%. В итоге доля выручки, которая остаётся у продавцов после всех удержаний, сократилась до 69%.

Комиссии Wildberries выросли до 26,3%, Ozon — до 22,9%

Согласно подсчётам Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ), за три года комиссионные сборы Wildberries выросли с 16,6% до 26,3%. Логистика подорожала с 2,9% до 5,2%, и теперь общая комиссия в пользу площадки составляет 31,5% от цены товара.

У Ozon комиссия за тот же период увеличилась с 14% до 22,9%, а общая нагрузка на продавцов на 32,9%. В «Яндекс Маркете» совокупные расходы селлеров сейчас составляют 18,3%. Эксперты обращают внимание, что в некоторых категориях только за последний год комиссии могли вырасти в 1,5–2 раза.

В косметике комиссии за год выросли вдвое — до 40%

На начало 2023 года продавцы сохраняли за собой 80–88% стоимости товара за вычетом всех расходов. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты АПЭТ, к концу 2025-го этот показатель опустился уже до 69%. Причём динамика негативно ускорилась: только за последний год доля продавца сократилась на 5–6 процентных пунктов.

Особенно заметно увеличение удержаний в конкретных нишах. Как сообщает собеседник «Коммерсанта», в категории косметики средний размер комиссии за год мог вырасти сразу в два раза — с 20 до 40%.

Маркетплейсы сменили стратегию — с роста на рентабельность

Эксперты объясняют ситуацию сменой фокуса платформ. Раньше маркетплейсы активно инвестировали в логистику и IT, наращивая аудиторию. Теперь приоритет — рентабельность и возврат вложений.

В Ozon объясняют «Коммерсанту», что корректировки связаны с увеличением расходов на обслуживание, но уверяют: бизнес на площадке сохраняет прибыльность. В Wildberries ссылаются на экономическую ситуацию и обещают меры поддержки. «Яндекс Маркет» тем временем тестирует альтернативную модель с пониженной комиссией за размещение товаров, пытаясь найти баланс между интересами платформы и продавцов.

Перенести рост издержек на потребителей селлерам не позволяет рыночная ситуация. Хотя базовые цены за трёхлетний период выросли на 32%, конечная стоимость для покупателей снизилась на 0,7%. Причина — увеличение скидок: расхождение между номинальной и реальной ценой достигло 56% против 45% тремя годами ранее. По информации Ozon, дисконтами охвачено около 90% ассортимента.

Контекст

С 6 апреля 2026-го Ozon увеличивает комиссии для ряда товарных категорий — рост составит более 10 процентных пунктов. Впервые в истории площадки ставки по отдельным позициям перешагнут 50-процентный порог. можно в столбик, но в начале написать предложение: Так, комиссия изменится следующим образом:

Товары личной гигиены и чемоданы — 55%;

Одежда (куртки, пальто и др.) — 43–48%;

Мебель — 37–42%;

Электроника — 34–38%;

Смартфоны — 27%.

Льготные условия сохранятся для товаров дешевле 300 рублей и раздела Ozon fresh.

В компании заверили, что итоговая нагрузка на большинство продавцов не вырастет. Одновременно с повышением комиссий Ozon снижает тарифы на логистику для основной массы товаров и убирает наценку за долгую доставку. В пресс-службе подчеркнули: «Мы услышали предпринимателей. Эти изменения помогут сохранить рентабельность их продаж».