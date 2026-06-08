М.Видео запустит не менее 5000 ПВЗ в России до конца 2026 года — точки займутся обслуживанием и установкой техники

В пресс-службе М.Видео сообщили, что всего за неделю после открытия партнёрской программы в компанию поступило свыше 1 тыс. заявок от предпринимателей, заинтересованных в открытии ПВЗ. В 2026 году ритейлер собирается открыть не менее 5 тыс. ПВЗ по всей России. Для сравнения: у Wildberries открыто 95 тысяч ПВЗ в России и других странах, а у Ozon — 84 тысячи, сообщал ТАСС в марте 2026 года.

ПВЗ от М.Видео будут доставлять крупногабаритные товары

В М.Видео сообщили, что у ПВЗ компании будет более широкий набор функций, чем у точек других маркетплейсов. Предприниматели смогут получать доход не только за счёт выдачи заказов, но и за предоставление дополнительных услуг, логистику и обслуживание клиентов.

В частности, одной из особенностей ПВЗ от М.Видео станет работа с крупногабаритными товарами. Через партнёрские пункты покупатели смогут получать бытовую технику, электронику, мебель и другие товары, для которых обычно требуется отдельная логистическая инфраструктура.

Для сравнения: Wildberries привозит крупногабаритные товары на специализированные склады маркетплейса или курьером «до двери», а Ozon — только курьером до входа в здание.

ПВЗ М.Видео будут использоваться не только для выдачи заказов, но и для организации курьерской доставки товаров. Владельцы точек смогут самостоятельно организовывать перевозку заказов клиентам в своём районе и получать дополнительную выручку от сервисов последней мили, привозящих посылки домой к покупателям.

ПВЗ смогут предоставлять сервисные услуги

Сеть ПВЗ будет интегрирована с сервисным направлением компании М.Видео. Партнёры смогут не только выдавать заказы, но и участвовать в оказании дополнительных услуг, включая сборку, установку и подключение техники, а также выполнение других сервисных работ.

В компании рассчитывают, что формат позволит расширить присутствие бренда в регионах и одновременно создать для партнёров несколько источников дохода в рамках одной инфраструктуры.

Контекст

27 мая М.Видео открыла приём заявок на подключение партнёрских пунктов выдачи заказов по всей стране. Для запуска ПВЗ потребуется помещение площадью не менее 20 кв. м, а партнёрам предоставят программное обеспечение для работы с заказами и материалы для оформления точки в фирменном стиле.

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В компании рассчитывают, что развитие собственной сети ПВЗ поможет расширить логистическую инфраструктуру и повысить доступность сервисов в отдалённых населённых пунктах. Ранее М.Видео выдавала заказы через партнёрские сети Яндекс Маркета, СДЭК и постаматы 5post.





