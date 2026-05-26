Российские поисковики не пойдут по пути Google: ссылочная выдача сохранится — её не заменят ответы ИИ

Российские интернет-компании не планируют полностью заменять авторский контент ИИ-ответами, как это начала делать Google, выяснили «Известия». Ранее американская корпорация анонсировала крупнейшую трансформацию поискового сервиса за последние десятилетия: AI Mode и генеративные ответы постепенно вытесняют классические ссылки. В VK, «Дзене», Яндексе и Rambler & Co, напротив, заявляют, что сохранят классическую выдачу и продолжат делать ставку на оригинальные материалы авторов и СМИ.

Нейросети вытесняют переходы по веб-адресам

С 26 мая Google внедряет масштабные изменения в поисковый алгоритм. На смену привычной схеме, при которой пользователь получал перечень ссылок и самостоятельно переходил на сайты, приходят генеративные ответы. Теперь ИИ самостоятельно собирает информацию из различных источников и выдаёт готовый результат, пишут «Известия».

Летом 2026 года Google также собирается запустить информационных агентов, которые будут в круглосуточном режиме отслеживать новостные ленты, финансовые котировки, спортивные события и записи в социальных сетях. На основе собранных сведений алгоритмы станут формировать персональные подборки.

Российские платформы не готовы заменять материалы журналистов ИИ-ответами

Крупные российские интернет-компании, опрошенные «Известиями», заявили, что не собираются полностью заменять классическую поисковую выдачу ИИ-ответами.

В «Дзене» считают, что нейросети должны оставаться инструментом для редакций, а не заменой журналистики. Управляющий директор платформы Александр Толокольников напомнил, что в марте 2026 года сервис запустил ИИ-ассистента «Глиф», обученного более чем на 200 млн новостных материалов, а также начал развивать инструменты для СМИ и редакций.

По его словам, нейросети помогают с персонализацией, форматированием и адаптацией контента, однако основой любых ИИ-систем всё равно остаются оригинальные материалы журналистов и авторов.

VK и «Яндекс» задействуют ИИ для продвижения уникальных публикаций

В «Поиске Яндекса» также сообщили, что не планируют отказываться от классических ссылок. Амбассадор интернет-площадок в «Поиск Яндекса» Михаил Сливинский отметил, что система подбирает формат ответа в зависимости от запроса пользователя — от стандартной выдачи до быстрых ответов Алисы и диалогового режима. При этом быстрые ответы Алисы уже охватывают около 36% запросов, однако ссылки на сайты по-прежнему остаются важной частью поисковой экосистемы.

В VK заявили, что продолжают развивать поиск и персонализацию контента с помощью ИИ. Руководитель направления «Поиск» AI VK Денис Шавейников рассказал «Известиям», что алгоритмы анализируют не только текст, но и изображения, видеоряд и другие элементы публикаций. По его словам, такой подход позволяет точнее сопоставлять материалы с запросами пользователей и продвигать в том числе оригинальный авторский контент.

ИИ-поиск снижает трафик сайтов

Эксперты «Известий» считают, что новый формат поиска делает интернет удобнее: пользователю больше не нужно самостоятельно просматривать десятки ссылок и сравнивать источники — нейросеть делает это за него и выдаёт готовый ответ. Но вместе с этим человек начинает видеть не разные точки зрения, а уже готовую версию информации, которую формируют алгоритмы платформы.

При этом нейросети не создают оригинальный контент самостоятельно, подчёркивают собеседники издания. Они перерабатывают материалы журналистов, экспертов и авторов. Если сайты и медиа начнут терять аудиторию из-за падения трафика, качественного контента для обучения ИИ тоже станет меньше.

Зарубежные компании вслед за Google переводят поиск на ИИ-ответы

Эксперты «Известий» также отмечают, что похожий переход к ИИ-поиску происходит и в других крупных экосистемах, включая Bing от Microsoft. По их словам, технологические платформы стараются удерживать пользователей внутри собственных сервисов и сокращать количество переходов на сторонние сайты.

Кроме того, усиление ИИ-алгоритмов повышает риск формирования «информационного пузыря». В такой ситуации пользователь видит в основном ту информацию, которую алгоритм считает для него подходящей.