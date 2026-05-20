Google внедрил ИИ в поисковую строку — это одно из самых масштабных обновлений компании за последние 25 лет

Google анонсировала одно из самых масштабных обновлений поисковой строки за последние 25 лет, сообщает Business Insider. Компания интегрирует в стандартный поиск функции, которые ранее были доступны только в AI Mode (режим поиска с встроенным ИИ). Кроме того, Google внедряет «информационных агентов», которые смогут самостоятельно мониторить сайты в фоновом режиме и уведомлять пользователей о появлении нужной им информации.

«Режим ИИ» стал частью обычного поиска

Обновлённая поисковая строка, запуск которой состоялся 19 мая, по мере ввода текста будет предлагать подсказки, созданные ИИ, — они значительно лучше обычной автокоррекции, сообщает Business Insider. Также Google добавил возможность загружать файлы, видео, изображения и даже вкладки Chrome для последующего анализа и ответов на вопросы.

При этом поиск продолжит отображать традиционный список ссылок на веб-сайты вместе со сводками, сгенерированными ИИ. Ключевое отличие в том, что инструменты искусственного интеллекта теперь глубже интегрированы в поисковый процесс.

Компания стремится избавить пользователей от необходимости думать, в каком режиме искать информацию, цитирует Business Insider вице-президента Google по поиску Лиз Рид. Обновлённая поисковая строка внедряется по всему миру, начиная с 19 мая 2026 года.

Новые «информационные агенты» заменят ручной поиск

Помимо обновления поисковой строки, Google планирует внедрить так называемых «информационных агентов», сообщает Business Insider. Они предназначены для работы в фоновом режиме: непрерывно сканируют веб-сайты, публикации в соцсетях, торговые площадки и другие источники, а затем присылают уведомления о результатах.

Например, пользователь сможет создать агента для поиска пары обуви своего размера. ИИ самостоятельно составит план действий, определит необходимые инструменты и начнёт отслеживание. Как только нужный товар появится в наличии, пользователь получит уведомление. Запуск технологии запланирован на лето 2026 года.

ИИ в поиске уже снижает посещаемость сайтов

По данным Business Insider, нововведение Google усложнит жизнь брендам и информационным сайтам. Некоторые компании фиксируют снижение органического трафика из-за того, что пользователи получают ответы непосредственно от ИИ и не переходят по ссылкам.

Тем не менее, по словам вице-президента Google по поиску Лиз Рид, новая поисковая строка — это отчасти ответ на меняющиеся привычки пользователей, которые всё чаще работают с различными функциями искусственного интеллекта. Google стремится сделать переход между традиционным поиском и ИИ-инструментами максимально незаметным для конечного потребителя контента.

Контекст

С 2025 года Google постепенно внедряла и улучшала «режим искусственного интеллекта» (AI Mode), который работал больше как чат-бот Gemini.

В отличие от стандартной выдачи списка сайтов, режим ИИ предоставлял развёрнутые ответы, написанные нейросетью, с меньшим количеством прямых ссылок. Теперь эти функции становятся частью основного поиска.