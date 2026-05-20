В России хотят ввести оповещения о новых законах через Госуслуги: пользователи смогут сами выбрать интересные темы

Депутаты фракции «Новые люди» направили официальный запрос в Минцифры с предложением создать на портале «Госуслуги» систему оповещения граждан о вступающих в силу законах, сообщает «Российская газета». В оповещениях должен будет содержаться только текст закона, но и подробные разъяснения к нему. Инициатива призвана повысить правовую грамотность населения — согласно опросам, 70% россиян плохо знакомы с законодательством.

Пользователи смогут сами настраивать темы и частоту оповещений

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и его коллеги по фракции «Новые люди» предлагают дать гражданам возможность самостоятельно выбирать, о каких изменениях в законодательстве они хотят получать уведомления, сообщает «Российская газета». В перечень потенциальных тем вошли семья и дети, пенсии, налоги, жильё и ЖКХ, транспорт и водительские права, образование, здравоохранение, трудовые отношения, предпринимательство, самозанятость, воинская обязанность и миграционные вопросы.

Помимо выбора тематики, пользователь сможет настраивать частоту получения оповещений и формат отображения информации, что, по мнению депутатов, позволит избежать информационной перегрузки и сделает сервис максимально удобным для каждого человека.

Уведомление должно объяснять суть закона без юридических сложностей

В уведомлении о новом законе, присланном через «Госуслуги», помимо названия нормативного акта и даты его вступления в силу, необходимо будет указывать:

кого именно касаются новые правила;

какие права или обязанности возникают у гражданина;

требуется ли от него совершить какие-либо действия;

куда обращаться за услугой;

какие документы понадобятся.

Разъяснения должны излагаться простым, доступным языком, без сложных юридических конструкций и лишних терминов, поясняет «Российская газета».

Авторы инициативы предлагают закрепить подготовку и верификацию разъяснений за уполномоченными органами государственной власти. Каждое ведомство займётся той сферой, за которую отвечает. Ответственный подход к работе над оповещениями поможет повысить правовую осведомленность населения, считают депутаты.

70% россиян плохо знают законы

Свою инициативу депутаты обосновывают статистикой. В рамках опроса Фонда «Общественное мнение», на который ссылается «Российская газета» (проведён в 2018 году), 70% респондентов заявили, что плохо знакомы с российским законодательством. При этом 36% опрошенных сообщили, что незнание законов уже причинило им реальный вред.

Многие граждане узнают о новых обязанностях или изменениях уже постфактум — после получения штрафа, отказа в услуге, возникновения задолженности или пропуска срока обращения за мерами поддержки. Новая система, полагают авторы инициативы, поможет предотвращать такие ситуации.