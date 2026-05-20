VK Видео стал самым популярным видеосервисом в России в 2026 году — он обогнал YouTube и RUTUBE

95% интернет-пользователей в России смотрят длинные горизонтальные видео (обзоры, интервью, фильмы) хотя бы на одной платформе, говорится в опросе ВЦИОМ. Самой популярной площадкой в 2026 году стал сервис VK Видео — его выбирают 61% респондентов. На втором месте расположился RUTUBE (49%), на третьем — YouTube (44%).

VK Видео лидирует по частоте использования и по узнаваемости

Ровно половина интернет-пользователей, опрошенных ВЦИОМ, смотрят VK Видео раз в неделю и чаще. У YouTube этот показатель составляет 42%, у RUTUBE — 35%.

По уровню спонтанного знания (в рамках опроса пользователь называет площадку без подсказки) также лидирует VK Видео — 57%. YouTube набрал 52%, RUTUBE — 50%.

YouTube покинули 43% российских пользователей

YouTube сталкивается с наиболее масштабным оттоком зрителей на фоне перераспределения рынка видеосервисов в России. 43% опрошенных ВЦИОМ сообщили, что когда-то использовали YouTube, но сейчас перешли на другие платформы.

Другие крупные площадки — VK Видео, RUTUBE, Дзен, Одноклассники — потеряли меньшее количество пользователей (13-20%).

Большинство считает, что видеосервисы вытеснят обычное ТВ

Почти четверо из десяти интернет-пользователей (39%) смотрят телевидение в интернете — в записи или в прямой трансляции по расписанию канала, сообщает ВЦИОМ.

Мнения о будущем телевидения разделились почти поровну: 45% респондентов считают, что в ближайшие годы видеосервисы заменят просмотр телеканалов на ТВ. Не допускают такого сценария 44% опрошенных. Даже среди тех, кто смотрит ТВ-каналы только по телевизору, каждый третий (30%) предполагает, что видеосервисы вытеснят обычное ТВ.

Контекст

Российский рынок видеосервисов активно перестраивается на фоне замедления работы зарубежных платформ и развития отечественных альтернатив. VK Видео и RUTUBE последовательно наращивают аудиторию.

В декабре 2025 года ежемесячная аудитория VK Видео составила 81,5 млн пользователей, а в первую неделю января 2026 года среднесуточная аудитория превысила 42 млн человек. С момента запуска в сентябре 2023 года приложение установили более 100 млн раз.

Дневная аудитория Rutube в начале 2026 года составила около 26 млн пользователей, а месячная — 85 млн. К концу 2026 года прогнозируется рост дневной аудитории до 35 млн человек.