VK Видео установили более 100 млн раз за два года

VK Видео преодолело отметку в 100 млн установок с момента запуска в сентябре 2023 года. К декабрю 2025 года ежемесячная аудитория видеосервиса достигла 81,5 млн пользователей, сообщили в пресс-службе сервиса. На фоне роста аудитории резко увеличилось и потребление контента — общее время просмотра за год выросло более чем в два раза.

Среднесуточная аудитория VK Видео превысила 42 млн человек

Приложение VK Видео было запущено в сентябре 2023 года. С момента запуска пользователи установили его на мобильные устройства и Smart TV более 100 млн раз, сообщили в пресс-службе компании. Рост установок сопровождался увеличением как месячной, так и суточной аудитории сервиса.

По данным Mediascope, в декабре 2025 года ежемесячная аудитория VK Видео составила 81,5 млн пользователей. В первую неделю января 2026 года среднесуточная аудитория превысила 42 млн человек — без учёта просмотров на Smart TV и встроенных плеерах.

Время просмотра видео выросло в два раза

Объём потребления контента на платформе существенно увеличился. По итогам девяти месяцев 2025 года, из всех сервисов VK самый динамичный рост показал VK Видео. По данным компании, среднесуточные просмотры достигли 3,2 млрд — это на 19% больше, чем в 2024 году.

В конце 2025 года общее время просмотра в VK Видео выросло в 2,1 раза, или на 110%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Самое высокое вовлечение аудитории зафиксировано на Smart TV. В период январских праздников среднее время просмотра на одного пользователя на этой платформе составило 241 минуту.

Вертикальные ролики — ключевой формат VK

Ранее VK назвала вертикальные форматы главным фактором роста вовлечённости в 2025 году. Короткие видео и истории показали рекордные показатели по просмотрам, времени удержания и числу авторов.

Ежедневные просмотры клипов в 2025 году выросли на 42% год к году и достигли 3 млрд. По данным VK, пользователи стали проводить в два раза больше времени за просмотром коротких роликов, а число клипмейкеров увеличилось на 45%.

Короткие видео усилили коммуникацию пользователей

Рост популярности клипов и историй повлиял и на поведение пользователей внутри платформы. Как отметили в компании, пользователи стали чаще пересылать короткие видео друзьям и обсуждать их в звонках, включая режим совместного просмотра.

По итогам года суммарная длительность звонков увеличилась более чем в 2,8 раза.