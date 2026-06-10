Roblox разблокировали в России — игровая платформа была недоступна с декабря 2025 года

Roblox вновь стал доступен российским пользователям, сообщает «Коммерсант». В настройках аккаунтов игровой платформы появились возрастные группы и возможность пройти проверку возраста для получения «дополнительных функций». Возобновление работы Roblox произошло спустя день после того, как Минцифры и Роскомнадзор попросили снять ограничения с платформы.

Roblox заблокировали в России в 2025 году

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox 3 декабря 2025 года. Регулятор сообщил о выявлении на платформе материалов с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, призывами к насилию и другого контента, запрещённого в России.

В ведомстве отмечали, что направляли жалобы в адрес платформы с 2019 года. 17 декабря 2025 года Roblox обратился в Роскомнадзор и сообщил о готовности принять меры для снятия ограничений. Однако сервис оставался недоступным в России.

Ранее Роскомнадзор не видел оснований для разблокировки Roblox

В начале 2026 года Роскомнадзор заявил, что оснований для снятия ограничений с Roblox нет, несмотря на то что платформа начала выполнять отдельные требования регулятора.

В частности, сервис внедрил подтверждение возраста пользователей, однако в ведомстве подчёркивали, что одной этой меры недостаточно для разблокировки платформы. Мошенники похитили более ₽ 1 млрд за год — обманывая детей в Roblox Читать

Roblox согласился выполнять требования российских властей

9 июня Минцифры совместно с Роскомнадзором сообщили, что компания Roblox согласилась внедрить дополнительные меры безопасности при модерации контента и соблюдать требования российского законодательства. В Минцифры также сообщили, что в начале июня завершили согласование условий работы платформы в России.

По данным министерства, компания признала, что действующие механизмы защиты детей были недостаточно эффективными и не обеспечивали защиту пользователей от нежелательного и потенциально опасного контента.

Платформа обещала запустить возрастное разделение контента

По итогам консультаций российская сторона получила гарантии внедрения дополнительных инструментов защиты пользователей.

В частности, как подтверждает «Коммерсант», Roblox ввёл возрастное разделение контента по категориям Roblox Kids и Roblox Select. Компания также подтвердила обязательства по борьбе с распространением материалов, способных причинить вред здоровью и развитию детей, а также с нежелательным поведением пользователей платформы.