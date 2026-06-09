Минцифры и РКН призвали разблокировать Roblox — платформа пообещала соблюдать требования законодательства России

Минцифры совместно с Роскомнадзором обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с игровой платформы Roblox. В ведомстве уточнили, что представители компании согласились внедрить дополнительные меры безопасности при модерации контента и соблюдать требования российских властей. Roblox заблокировали в России в декабре 2025 года из-за распространения материалов, которые РКН счёл опасными для несовершеннолетних.

Roblox признал проблемы с защитой детей

В Минцифры сообщили, что в начале июня завершили согласование условий работы платформы в России. По данным ведомства, Roblox признал, что действующие механизмы защиты детей оказались недостаточно эффективными.

В министерстве заявили, что прежние механизмы модерации не обеспечивали достаточную защиту детей от нежелательного и потенциально опасного контента. Мошенники похитили более 1 млрд ₽ за год — обманывая детей в Roblox Читать

Компания пообещала внедрить новые меры безопасности

По итогам консультаций российская сторона получила от Roblox гарантии внедрения дополнительных инструментов защиты пользователей. В частности, уже в июне 2026-го компания намерена запустить возрастное разделение контента по категориям Roblox Kids и Roblox Select.

Кроме того, Roblox подтвердил обязательства по борьбе с распространением материалов, способных причинить вред здоровью и развитию детей, а также с нежелательным поведением других пользователей платформы.

Ещё недавно оснований для разблокировки не было

Ранее Роскомнадзор заявлял, что оснований для снятия ограничений с Roblox нет, хотя платформа ещё в начале года начала выполнять отдельные требования регулятора, включая подтверждение возраста пользователей.

В ведомстве подчёркивали, что одного внедрения возрастной верификации недостаточно для разблокировки сервиса.

Roblox заблокировали из-за претензий к контенту

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox 3 декабря 2025 года. Регулятор сообщил о выявлении на платформе материалов с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, призывами к насилию и другого контента, запрещённого в России. Роскомнадзор подтвердил блокировку Roblox в России: ведомство заявило об опасности игры для несовершеннолетних Читать

В ведомстве отмечали, что с 2019 года неоднократно направляли жалобы в адрес платформы. Позже, 17 декабря 2025 года, Roblox обратился в Роскомнадзор и заявил о готовности принять меры для снятия ограничений.

Жалобы на модерацию возникали не только в России

Проблемы с безопасностью детей на платформе обсуждались и за пределами России. В октябре 2024 года инвестиционная компания Hindenburg Research опубликовала исследование о недостаточной модерации и рисках для несовершеннолетних пользователей, однако Roblox Corporation отвергла эти обвинения.

В ноябре 2025 года журналистка The Guardian Сара Мартин провела эксперимент, зарегистрировавшись на платформе под видом восьмилетнего ребёнка. По её словам, она столкнулась с неподобающим контентом несмотря на активированный родительский контроль.

По данным ABC News, в отношении платформы расследуются тысячи обращений, связанных с нарушением безопасности несовершеннолетних пользователей.

Контекст

Roblox — игровая онлайн-платформа, на которой пользователи создают собственные игры и запускают проекты других участников. Сервис работает с 2006 года, а резкий рост популярности получил во время пандемии в 2020 году.

По данным медиа FourWeekMBA, компания зарабатывает на продаже виртуальных предметов, подписках, рекламе и выплатах разработчикам. Россия входит в топ-3 стран по числу пользователей платформы.