Мошенники похитили более ₽ 1 млрд за год — обманывая детей в Roblox

Пресс-служба разработчика решений по кибербезопасности F6 раскрыла мошеннические схемы, с помощью которых злоумышленникам удалось похитить более ₽ 1 млрд в 2025 году. Жертвами становятся в основном дети 8–14 лет, которые играют в игру Roblox. У них обманным путем мошенники получают доступ к банковским счетам родителей.

Злоумышленники предлагают детям бесплатно получить игровую валюту в Roblox

По данным F6, в 2025 году в России зафиксировано более 7000 инцидентов, в которых злоумышленники использовали детей для хищения средств с банковских счетов родителей. Одной из самых распространенных схем стала «раздача робуксов» — внутренней валюты из популярной у детей платформы для создания игр Roblox. Существуют два сценария, которые используют злоумышленники. С начала 2026 года тенденция на подобные мошеннические схемы сохраняется.

Мошенники выводят детей на данные родителей через Roblox-блогеров

В первом мошенники публикуют видео в TikTok и Likee, в котором предлагают перейти по указанной в описании ссылке. Через фейковую страницу известного среди аудитории Roblox «блогера» злоумышленники просят ребенка сфотографировать телефон родителей с открытыми приложениями банков и уведомлениями. Злоумышленники получают персональные данные и, зная код из СМС, могут снять деньги с банковских карт родителей.

Аккаунты в Roblox крадут через фейковые розыгрыши робаксов

Второй сценарий связан с кражей аккаунтов в Roblox. Пользователя «заманивают» в Telegram-бота, который предлагает зарегистрироваться в розыгрыше бесплатных робаксов. Злоумышленники просят пользователя ввести номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт в Roblox, и передать код подтверждения. Мошенники захватывают аккаунт и могут использовать его либо для дальнейших атак на других пользователей, либо продать.

Контекст

3 декабря 2025 года Роскомнадзор ввёл ограничения на работу игровой платформы Roblox в России. В ведомстве сообщили, что при регулярных проверках Roblox выявляли проблемы с модерацией контента. В игре обнаруживали объекты и сценарии, которые признали нарушающими правила и потенциально опасными, особенно для детей. Сейчас доступ к платформе с российских IP-адресов заблокирован. Несмотря на ограничения, Roblox остаётся одной из самых популярных платформ среди детей.