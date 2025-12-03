Роскомнадзор подтвердил блокировку Roblox в России: ведомство заявило об опасности игры для несовершеннолетних
Блокировка Roblox в России — теперь официально подтверждена
Роскомнадзор сообщил о введении ограничений на доступ к американской игровой платформе Roblox. По данным ведомства, на сервисе был выявлен широкий спектр материалов, которые, по мнению регулятора, содержат пропаганду и оправдание экстремизма и терроризма, призывы к насилию, а также элементы пропаганды ЛГБТ*.
Платформа негативно влияет на нравственное развитие детей
Ведомство заявило, что системный мониторинг Roblox неоднократно выявлял недостаточную эффективность внутренней модерации площадки. В частности, в игровом пространстве фиксировались объекты и сценарии, которые регулятор отнёс к противоправным и потенциально опасным для пользователей, особенно несовершеннолетних.
В ведомстве пояснили, что подобные материалы могут негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей и создают предпосылки для их вовлечения в противоправные действия. В числе таких рисков ведомство выделяет возможность участия игроков в виртуальных сценариях террористических актов, нападений на школы, а также вовлечения в азартные игры.
Отдельно регулятор обратил внимание на угрозы, связанные с нежелательными контактами между пользователями. По данным ведомства, в игровом чате фиксировались случаи сексуализированного поведения.
Блокировка — в ответ на игнорирование требований
В Роскомнадзор уточнили, что неоднократно направляли администрации Roblox уведомления о необходимости удаления запрещённого контента. Ведомство сообщило, что такие запросы активно направлялись в 2025 году на основании решений уполномоченных органов.
29 ноября регулятор публично заявил о наличии большого объёма неподобающего для детей контента на платформе. Тогда ведомство отметило, что условия внутри сервиса создают, по его мнению, предпосылки для противоправных действий и механизмов, которые могут быть использованы злоумышленниками.
После анализа накопленных данных Роскомнадзор принял решение о введении технических ограничений доступа к платформе на территории России.
Масштабный сбой в работе платформы — у половины пользователей
Ранее 3 декабря российские пользователи сообщили о масштабном сбое в работе Roblox. По данным сервисов мониторинга, 46% пользователей столкнулись с ошибками в мобильном приложении, ещё 35% — с неполадками веб-версии. Также фиксировались жалобы на общий сбой в работе платформы (15%) и проблемы с загрузкой личного кабинета (2%).
В официальных сообщениях регулятора не уточнялось, связаны ли эти сбои непосредственно с ограничением доступа или являются техническими последствиями сторонних факторов.
Контекст
Roblox — онлайн-платформа, позволяющая пользователям создавать собственные игровые миры и сценарии. Её аудитория включает значительную долю несовершеннолетних, что усиливает требования к модерации и безопасности. В России сервис давно популярен среди детей и подростков.
Роскомнадзор заявил, что текущие меры направлены на обеспечение безопасности пользователей и предотвращение распространения запрещённых материалов.
*признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.
Фото: picture alliance / Contributor / Getty Images
