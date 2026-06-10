Сельское хозяйство вошло в число лидеров по темпам роста зарплат — в регионах России предлагают до 81 тыс. ₽

Сельское хозяйство стало одной из самых быстрорастущих отраслей по уровню зарплатных предложений в российских регионах, сообщает Авито Работа. Сильнее всего в агросекторе выросли выплаты в Пензенской, Рязанской областях и Приморском крае. Эксперты считают, что главные факторы роста зарплат в сегменте — модернизация предприятий и растущий спрос на квалифицированных специалистов.

В Приморском крае рост зарплат в агросекторе составил почти 60%

Агросектор оказался среди самых быстрорастущих направлений по уровню зарплатных предложений сразу в нескольких регионах России:

Приморский край — 73,6 тыс. рублей в месяц, рост на 58% год к году,

— 73,6 тыс. рублей в месяц, рост на 58% год к году, Рязанская область — почти 87 тыс. рублей, рост на 42%,

— почти 87 тыс. рублей, рост на 42%, Пензенская область — 78,2 тыс. рублей, рост на 27%.

Рост предлагаемых зарплат в регионах затронул туризм, промышленность и финансы

Самый заметный рост средних зарплатных предложений зафиксирован в Пензенской области: показатель увеличился на 50% и достиг 81 тыс. рублей в месяц. На втором месте оказался Приморский край, где работодатели стали предлагать в среднем 94,3 тыс. рублей (+48%). Замыкает тройку регионов-лидеров по росту зарплат Рязанская область с показателем более 81 тыс. рублей в месяц (+44%).

Помимо сельского хозяйства, заметный рост зарплат наблюдается и в других отраслях:

Приморский край

гостиничный бизнес и туризм — 126,6 тыс. рублей (+60%),

производство непродовольственных товаров — 74,7 тыс. рублей (+49%).

Пензенская область

лесная и деревообрабатывающая промышленность — 69,8 тыс. рублей (+34%),

лёгкая промышленность — 54 тыс. рублей (+27%).

Рязанская область

архитектура и дизайн — 85,5 тыс. рублей (+42%),

банковский и финансовый сектор — 61,9 тыс. рублей (+44%).

Работодатели предлагают больше денег специалистам, которые работают с новыми технологиями

По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, основным драйвером роста зарплат в регионах России становится технологическое обновление традиционных отраслей.

Компании в сельском хозяйстве, деревообработке и промышленности внедряют автоматизацию и цифровые системы управления. Организации активнее конкурируют за сотрудников с современными техническими компетенциями. В результате работодатели готовы предлагать более высокий уровень дохода специалистам, способным работать с новыми технологиями.

Контекст

Средняя зарплата в вакансиях по всей стране составляет 73 тыс. рублей. В Москве показатель достигает 173 тыс. рублей, сообщала ранее Федеральная служба государственной статистики.

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