Роскомнадзор не разблокирует Roblox в России — хотя платформа готова к сотрудничеству
Roblox не разблокируют в России — заявление Роскомнадзора
Оснований для разблокировки Roblox в России сейчас нет, сообщили в Роскомнадзоре РИА Новости. Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что платформа начала выполнять отдельные требования регулятора, включая подтверждение возраста пользователей. Roblox заблокирован с декабря 2025 года — из-за претензий к контенту и вопросам безопасности детей.
Roblox начал выполнять требования РКН — но этого недостаточно
В Роскомнадзоре заявили, что в настоящее время оснований для снятия ограничений с платформы Roblox нет. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что сервис начал выполнять требования регулятора, в частности — запрашивать подтверждение возраста пользователей. Однако в ведомстве подчеркнули, что этого недостаточно для разблокировки платформы.
Почему Roblox заблокировали в России
Роскомнадзор сообщил о блокировке Roblox 3 декабря 2025 года. Причиной стали выявленные факты распространения материалов с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, призывами к насилию, а также контента, признанного запрещённым в России. Регулятор отмечал, что с 2019 года неоднократно направлял жалобы в адрес платформы из-за неподобающего контента.
17 декабря 2025 года Роскомнадзор сообщил, что Roblox обратился в ведомство — платформа выразила готовность принять меры для снятия ограничений.
Руководство Roblox признало недостаточную модерацию контента и слабую защиту чатов между пользователями. Платформа заявила о готовности поэтапно привести свою работу в России в соответствие с требованиями законодательства.
Обвинения в проблемах с модераций — по всему миру
В октябре 2024 года инвестиционная компания Hindenburg Research опубликовала исследование, в котором говорилось о недостаточной модерации и рисках для детей на платформе. Roblox Corporation опровергла все обвинения.
Это не первые подобные претензии к игре. Так, в ноябре 2025-го журналистка The Guardian Сара Мартин провела эксперимент — зарегистрировалась на платформе, представившись восьмилетним ребёнком. Позже она сообщила о кибербуллинге, сексуальных домогательствах и неподобающем контенте в Roblox — всё это происходило несмотря на включённый родительский контроль.
По данным ABC News, в отношении платформы расследуются тысячи заявлений о сексуальной эксплуатации детей и насилии над ними.
Контекст
Roblox — онлайн-платформа, где пользователи создают собственные игры и играют в проекты других участников. Её запустили в 2006 году, но резкий рост популярности пришёлся на период пандемии. Россия входит в топ-3 стран по числу пользователей платформы.
Как пишет издание FourWeekMBA, Roblox Corporation получает доход от продажи виртуальных предметов, подписок, рекламы и премиальных выплат разработчикам. Последние получают долю от подписки Premium — пропорционально времени, которое пользователи проводят в их проектах.
Платформу также использовали крупные российские бренды для создания собственных виртуальных пространств и взаимодействия с аудиторией. По данным РБК, свои метавселенные в Roblox разрабатывали «Ашан», «Сбер», «Дикси» и МТС.
