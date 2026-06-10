В работе мессенджера MAX произошёл сбой: пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений и звонками

Вечером 10 июня пользователи MAX начали массово сообщать о проблемах в работе мессенджера, сообщает сервис мониторинга сбоев DownDetector. Жалобы стали поступать около 19:30 по московскому времени. Пользователи передают, что в приложении невозможно обновить чаты, отправить или получить сообщения, а также совершить звонок.

Большинство жалоб связаны с уведомлениями

Согласно данным DownDetector, более половины жалоб на MAX связаны с проблемами в получении уведомлений от мессенджера. Ещё 34% обращений связаны с некорректной работой мобильного приложения. Пользователи также сообщают, что сообщения не отображаются в чатах и возникают сложности с обновлением переписок.

Редакция Russia Business направила запрос в пресс-службу мессенджера MAX. Официальных комментариев о причинах сбоя со стороны сервиса пока не поступало.

Владельцы Android жалуются чаще пользователей iPhone

Среди пользователей, сообщивших о проблемах с доступом к MAX, большинство используют устройства на Android. На эту операционную систему приходится 62% обращений. Доля жалоб от владельцев устройств на iOS составила 25%.

Наиболее активно о неполадках сообщают пользователи из Московской области. Также большое количество жалоб зафиксировано в Краснодарском крае, Тверской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Контекст

Предыдущие масштабные проблемы в работе мессенджера были зафиксированы утром 30 марта. Тогда пользователи массово жаловались на отправку и получение сообщений, а также на загрузку медиафайлов.

Среди основных проблем — новые сообщения не отображались в чатах. Чаще других о неполадках сообщали владельцы смартфонов на Android — на них приходилось более половины обращений, ещё 27,3% жалоб поступили от пользователей iOS.