Google представила обновленную модель Gemini 3

Google представила новую версию своей модели искусственного интеллекта Gemini 3. Компания называет её самым крупным обновлением за последние годы. Модель появится сразу во всех ключевых продуктах, включая Google Search, и сможет отвечать на запросы с использованием разных типов контента.

Gemini 3 — «самая интеллектуальная модель» Google

Как пишет Bloomberg, новая версия Gemini способна работать с текстом, изображениями и другими типами данных, а также решать сложные научные и математические задачи.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что модель значительно улучшила способность рассуждать и отвечать на основе входной информации. По его словам, за два года ИИ «эволюционировал от простого чтения текста и изображений к чтению ситуации».

Корай Кавукчуоглу, технический директор Google DeepMind, отметил, что Gemini 3 станет «самой интеллектуальной моделью» компании.

Google заявляет о самой высокой безопасности Gemini 3

Gemini 3 обучена противостоять атакам внедрения промтов — попыткам заставить ИИ нарушить механизмы безопасности и раскрывать конфиденциальную или вредоносную информацию.

Gemini 3 будет использовать улучшенный режим рассуждения Gemini 3 Deep Think. Он проверяет сразу несколько гипотез и выбирает оптимальный ответ. Компания утверждает, что технология справляется с многошаговыми задачами: программированием, научными исследованиями и сложным планированием.

Режим сначала будет доступен подписчикам Google AI Ultra — самого дорогого тарифа, стоимость которого составляет $249,99 в месяц (около 20 тыс. рублей).

Gemini 3 расширяет форматы ответов

Обновленная модель ИИ умеет превращать информацию из одного формата в другой. Например, если попросить составить план путешествия, Gemini 3 может не только выдать текст, но и создать интерактивную схему с кликабельными элементами и дополнительными материалами.

Руководитель команды Gemini Джош Вудвард подчеркнул, что важен не только способ обработки данных, но и то, «как она может выдавать результаты совершенно новыми способами».

Компания планирует использовать Gemini 3 для самых сложных запросов в Google Search, в том числе в режиме AI Mode. Более простые вопросы будет обрабатывать другая линейка моделей Gemini.

ИИ приносит Google Cloud рекордную выручку

Google интегрирует Gemini во все ключевые продукты, включая браузер Chrome. Компания заявила, что инвестиции в ИИ уже дают финансовый эффект: выручка Google Cloud выросла на 34% год к году — до $15,2 млрд, превысив прогноз аналитиков ($14,8 млрд).

Около 70% клиентов облачного подразделения используют ИИ Google, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи. В рамках дальнейшего внедрения технологий компания предоставит студентам колледжей США бесплатный доступ к Gemini Pro сроком на один год.

Контекст

Обновления Google происходят на фоне усиления конкуренции между крупнейшими игроками ИИ-рынка. OpenAI недавно представила модель GPT-5.1 c улучшенными режимами Instant и Thinking, а Anthropic выпустила обновлённые версии Claude. Google рассчитывает вернуть лидерство за счёт одновременной интеграции Gemini 3 во все продукты и инструменты компании.

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images