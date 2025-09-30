Anthropic выпустила новую модель ИИ Claude Sonnet 4.5

Anthropic представила Claude Sonnet 4.5 — новую модель ИИ, которая способна автономно программировать до 30 часов подряд. По данным Bloomberg, это в четыре раза дольше, чем у предыдущей версии Opus 4, где предел составлял семь часов. Запуск модели усиливает позиции компании в гонке с OpenAI и Google за рынок инструментов для разработчиков.

Claude Sonnet 4.5 против Opus 4

Anthropic заявила, что Sonnet 4.5 лучше следует инструкциям и расширяет функциональность, впервые представленную год назад. Новая модель, как и в предыдущей версии, может использовать компьютер человека для выполнения действий вместо него, но теперь — до 30 часов подряд. Для сравнения: Opus 4 автономно справлялся с кодингом не более семи часов.

Соучредитель и главный научный сотрудник компании Джаред Каплан отметил, что новая модель «сильнее почти во всех отношениях». По его словам, Anthropic также работает над улучшенной версией Opus, которая, вероятно, выйдет до конца года.

Компания сделала ставку на ИИ-агентов

Anthropic стала одним из первых разработчиков так называемых ИИ-агентов — систем, которые выполняют задачи от имени пользователя. Речь идёт о кодинге, отладке и автоматизации рабочих процессов. Это направление помогло компании резко нарастить финансовые показатели.

По данным Bloomberg, оценка Anthropic достигла $183 млрд, а годовая выручка в августе составила $5 млрд — в значительной степени благодаря популярности инструментов для программистов.

Вызов конкурентам

Запуск Sonnet 4.5 произошёл за неделю до ежегодного мероприятия OpenAI для разработчиков. Конкуренция в сегменте растёт: Google и OpenAI активно развивают аналогичные продукты, чтобы привлечь программистов.

Anthropic стремится перехватить инициативу, предлагая рынку модель, которая работает дольше и стабильнее, чем предыдущие поколения.

ИИ готов объединиться с бизнесом

Anthropic утверждает, что Sonnet 4.5 добилась прогресса в решении бизнес-задач, особенно в кибербезопасности и финансовых услугах. При этом в индустрии сохраняется скепсис: исследования последних недель показывают, что компании пока не всегда получают ощутимую выгоду от внедрения ИИ.

Главный директор по продукту Anthropic Майк Кригер отметил, что, чтобы раскрыть потенциал технологий, должны совпасть два фактора: улучшение самих моделей и адаптация рабочих процессов.

«Необходимо также более глубокое партнёрство между передовыми лабораториями и бизнесом», — добавил главный директор по продукту Anthropic Майк Кригер .

Контекст

Anthropic продолжает наращивать темпы в гонке больших ИИ-компаний. Ставка на ИИ-агентов позволила компании быстро вырасти до оценки в $183 млрд, но давление со стороны OpenAI и Google только усиливается. Релиз Sonnet 4.5 показывает, что Anthropic не намерена уступать: от кодинга к полноценной автоматизации бизнес-процессов путь остаётся коротким, и компании спешат занять лидирующие позиции первыми.

