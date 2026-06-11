Сервис кикшеринга Whoosh начал работать в Мехико — в столице Мексики появится до 5 тыс. электросамокатов

Whoosh запускает сервис кикшеринга в Мехико — столице Мексики. Это уже второй город страны, где работает сервис: в апреле 2026 года электросамокаты компании появились в Сан-Педро. В компании рассчитывают, что новый рынок поможет ускорить рост международного направления, которое уже обеспечивает пятую часть доходов компании.

На улицах Мехико появится до 5 тысяч самокатов

Сервис Whoosh начал работу в Мехико с парком из 1 тыс. электросамокатов. В будущем количество доступных устройств планируется увеличить до 5 тыс.

В компании считают, что начало работы в столице Мексики позволит укрепить позиции в стране и расширить охват на одном из наиболее важных рынков Латинской Америки.

В Мехико хорошо развита велосипедная инфраструктура

В компании отмечают сразу несколько факторов, которые делают Мехико привлекательным для сервисов кикшеринга. Среди них:

плотная городская застройка,

высокий спрос на короткие перемещения между районами города,

высокая нагрузка на общественный транспорт и дорожную сеть,

развитая велосипедная инфраструктура: по данным Whoosh, общая протяжённость веломаршрутов в городе — около 580 километров.

По оценке компании, по масштабу и характеру спроса мексиканская столица во многом напоминает Москву.

Whoosh ожидают рост спроса из-за Чемпионата мира по футболу

В Whoosh также связывают перспективы рынка с проведением Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Мехико станет одним из городов-хозяев турнира: здесь пройдёт матч открытия и ещё несколько встреч чемпионата. В период соревнований ожидается рост туристического потока и увеличение нагрузки на городскую транспортную систему.

Сервисы аренды самокатов могут использоваться как один из способов перемещения на короткие расстояния.

В 2025 году в Латинской Америке работали 14 тыс. самокатов

По итогам 2025 года в странах Латинской Америки работали 14,3 тыс. самокатов Whoosh. Компания планирует увеличить их число вдвое.

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Согласно данным компании, в 2025 году на страны Латинской Америки пришлось 14% совокупной выручки «ВУШ Холдинга» и 20% прибыли по EBITDA*Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизационных отчислений.. В Whoosh ожидают, что в будущем страны Латинской Америки смогут формировать от 30% до 40% общей выручки группы.

Зарубежные рынки остаются частью долгосрочной стратегии

Развитие за пределами России компания ведёт с 2023 года. За это время сервис начал работать в Бразилии, Чили, Колумбии и Мексике.

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В Whoosh подчёркивают, что международное развитие остаётся одним из ключевых направлений стратегии компании.